Praca o tytule "Strukturalne podstawy rozpoznawania i aktywacji RNA prze RIG-I, receptora układu wrodzonej odporności", została wybrana do wczesnej publikacji on-line w Nature. Opisywane, przełomowe odkrycie to poznanie mechanizmu działania RIG-I. Jest on białkiem receptorowym, które rozpoznaje różnice w molekularnych wzorcach umożliwiających mu odróżnienie wirusowego RNA od komórkowego RNA.

Naukowcy odkryli, że RNA wirusa, w przeciwieństwie do jednoniciowego komórkowego RNA, ma strukturę dwuniciową. To dwuniciowość jest różnicą, którą wykrywa RIG-I i inicjuje sygnał dla mechanizmów przeciwodpornościowych i przeciwzapalnych w komórce. Przed tą publikacją niewiele było wiadomo na temat zdolności RIG-I do rozpoznawania infekcji wirusowej. Poznanie mechanizmu jest kluczowe, w przypadku dysfunkcji RIG-I konsekwencją mogą być zmiany w komórce, w tym śmierć komórkowa, zapalenie, choroba autoimmunologiczna lub nowotwór. Teraz naukowcy dysponują lepszym zrozumieniem mechanizmów, jakie uruchamia nasz organizm w walce z wirusami. To pierwszy krok w kierunku opracowania zupełnie innych terapii przeciwwirusowych.

