Zapotrzebowanie organizmu na wapń jest ogromne, ale jego dawka zależy od wieku danej osoby. Dorośli potrzebują około 1500 mg na dobę. W przypadku dzieci wartości te zależą od masy ciała. Jednak największe zapotrzebowanie na wapń obserwuje się u nich w pierwszym roku życia i w okresie dojrzewania; wtedy właśnie najszybciej rosną i przybierają na wadze.

Wpływ na zdrowie

Wapń jest bardzo ważnym składnikiem dla organizmu. Stanowi on ważny budulec kości i zębów. Dzięki niemu z organizmu jest usuwany szkodliwy cholesterol. Niedobór wapnia przyczynia się do zaburzeń pracy serca, alergii, zmęczenia, zaburzeń snu, miażdżycy, próchnicy. Niedostarczanie wapnia w pokarmach sprawia, że organizm pobiera go z kości. Skutkiem tego jest osteoporoza. Może również dojść do osadzania się go na ścianach naczyń, co powoduje ich zarastanie i sztywnienie. W efekcie mogą pojawić się bóle pleców i karku, pękanie skóry stóp, odciski, zimne stopy.

Wapń dla dziecka z alergią

Alergia przewodu pokarmowego, np. alergiczne zapalenie śluzówki jelita, u dzieci powoduje gorsze wchłanianie składników odżywczych. Wapń należy podawać dzieciom wraz z witaminą D, która jest zależna od słońca. Dzieci, które są uczulone na pokarmy, powinny przyjmować wapń, ale jego dawka musi być uzależniona od pory roku i nasłonecznienia. Szczególnie powinni o to zadbać rodzice dzieci z atopowymi zmianami skóry w pierwszym roku życia ich pociech oraz w okresie, w którym nie były karmione mlekiem matki.

Zaleca się stosowanie suplementów wapnia kobietom, które karmią dzieci z alergią lub są na diecie bezmlecznej. Podobne zalecenia dotyczą osób starszych, w tym panie w okresie przekwitania.

Gdzie go znaleźć?

Najlepszym źródłem wapnia są nasiona. Wśród nich wymienia się mak, który zawiera dziesięciokrotnie więcej wapnia nić mleko, a także amarantus, siemię lniane, sezam, czyli nasionka oleiste. Składnik też znajduje się też w rybach morskich, jak śledzie i szprotki, a nawet owoce morza. Dobrym jego źródłem są warzywa. Szczególnie dużo wapnia zawierają brokuły, zielona pietruszka, szczypior, kapusta, jarmuż, ciemnozielone sałaty, czosnek oraz chrzan. Poza tym znajdziesz go również w kaszach, zarodkach pszennych, razowym chlebie, czarnej porzeczce, winogronach, jeżynach i jagodach.

Paradoksalnie to nie ser i produkty mleczne są najlepszym źródłem wapnia. Ser żółty zakwasza organizm i może przyczyniać się do rozwoju miażdżycy, alergii, odwapniania kości.

Źródło: „Alergie” Dr Danuty Myłek, wyd. WAB, Warszawa 2010, wydanie II