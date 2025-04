Autyzm wśród nas



Ocenia się, że autyzm to najczęściej spotykane zaburzenie rozwojowe, które obejmuje aż 0,6% populacji Unii Europejskiej, a w Polsce jest wykrywane u jednego na 300 dzieci. Zmiany autystyczne można rozpoznać już u rocznych niemowląt. Wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie terapii może przynieść znaczną poprawę w funkcjonowaniu dziecka.

Tajemnicze przyczyny autyzmu



Wiadomo, że pojawienie się autyzmu spowodowane jest zarówno czynnikami genetycznymi, jak i środowiskowymi, oddziałującymi jeszcze przed urodzeniem (np. choroba wirusowa matki lub spożywanie przez nią alkoholu). Dokładne przyczyny autyzmu nie są jednak znane. Naukowcy poszukują ich wśród czynników neurologicznych, spowodowanych nieprawidłową budową mózgu. Objawy występujące u osób z autyzmem wynikają bowiem nie z nieprawidłowego działania narządów zmysłów, ale z błędnego przetwarzania i odbioru bodźców przez mózg.

Zmysły poza kontrolą – jak autyzm oszukuje mózg



Zaburzenia widzenia

Chorzy często widzą rzeczywistość w sposób zniekształcony – mają problemy z oceną wymiaru pionowego, postrzegają jedne rzeczy jako wypukłe, inne jako wklęsłe. Występuje u nich również nadwrażliwość na światło, której skutkiem jest poczucie dyskomfortu w jasnym oświetleniu słonecznym lub jarzeniowym. Trudności w czytaniu mogą być spowodowane słabym rozróżnianiem druku czy ograniczonym polem widzenia. Zakłócona jest również zdolność przenoszenia uwagi wzrokowej z jednego przedmiotu na inny.

To tak jakbyś próbował przeczytać tekst, w którym każda litera ma inną wielkość i intensywność koloru.

