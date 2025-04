Czy praca może wywołać zawał serca?

W części przypadków zawału serca może on być chorobą ściśle związaną z pracą. Może nawet nosić znamiona choroby zawodowej, wywołanej przez określone czynniki ryzyka zawału serca, głównie przewlekły stres. W czynnikach, które prowadzą do zawału na pierwszych miejscach wymieniane są te związane z życiem „pozazawodowym”. Jednakże jeśli praca zajmuje dużo czasu i stanowi główną część Twojego życia, musisz zastanowić się, czy warto wracać do aktywności zawodowej.

Ważna decyzja

Obecnie nieprawidłowe wyniki badań po zawale oraz złe samopoczucie chorego są wystarczającym przeciwwskazaniem zdrowotnym do powrotu do pracy. Jednak decyzja należy do Ciebie. Musisz wziąć pod uwagę przede wszystkim względy zdrowotne. W zadecydowaniu o tym może pomóc Ci lekarz. Jeśli będziesz uczestniczyć w regularnych kontrolach i lekarz zezwoli na pracę, możesz spokojnie wrócić do swoich obowiązków. Jeśli natomiast ściśle wiążesz zawał ze swoją pracą – bez wahania zrezygnuj z niej, Twoje zdrowie jest najważniejsze. Uwarunkowania psychologiczne, które generują i niwelują stres mają tu dużo do powiedzenia. Po zawale serca możesz po prostu nie wyobrażać sobie dalszej pracy ze strachu przed chorobą.

Porozmawiaj z pracodawcą

Dobry kontakt z pracodawcą to podstawa udanej współpracy. Twój szef nie musi oczywiście znać wszystkich tajemnic Twojej historii choroby, są to bowiem informacje prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych. Możesz natomiast powiedzieć mu, że znajdujesz się pod ścisłą kontrolą lekarską i w każdej chwili może zajść konieczność rezygnacji z pracy lub z części obowiązków. Pracodawca na pewno doceni Twoją uczciwość, bez podejrzeń o oszustwo przy kolejnych zwolnieniach lekarskich. Jeśli zaś sam jesteś swoim pracodawcą, spróbuj rozłożyć obowiązki pomiędzy swoich pracowników. Na pewno świetnie dadzą sobie radę i będą zadowoleni, że mogą pomóc Ci w rekonwalescencji rehabilitacji.

A jeśli musisz pracować...

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na rezygnację z pracy z jakiegokolwiek powodu, najlepiej zmienić resztę swojego życia. Wprowadź do swoich codziennych zajęć odrobinę aktywności fizycznej – spacery, pływanie czy jazda na rowerze w zupełności wystarczą, oczywiście bez forsowania organizmu, w ramach swoich możliwości. Odpowiednia dieta również jest konieczna – mniej tłuszczu, mniej słodyczy, więcej jarzyn. Naucz się także odpoczywać zgodnie z zapotrzebowaniem swojego organizmu, dzięki temu życie zawodowe będzie mniej stresujące.

