Porady udziela okulista Agnieszka Stanik-Walentek

Odradzam taki zakup. Kupując okulary na straganie, nie ma Pani żadnej pewności, że są bezpieczne. Mogą okazać się zwykłym kawałkiem kolorowego plastiku, który tylko zaszkodzi oczom. Ciemne szkła powodują rozszerzenie źrenic. Jeśli nie mają filtrów UV, do oczu wpada wtedy więcej szkodliwego promieniowania, niż gdyby nie nosiła Pani okularów w ogóle. Dlatego lepiej wybrać okulary przeciwsłoneczne w profesjonalnym salonie optycznym. To daje gwarancję, że mają atestowane filtry UV i dzięki temu właściwie chronią oczy. To z pewnością większy wydatek (od 100 zł), ale naprawdę warto wydać te pieniądze.

Promieniowanie UV może bowiem spowodować szybsze wystąpienie zaćmy czy uszkodzić rogówkę. Ważne! Dobre okulary przeciwsłoneczne powinny mieć duże szkła, które maksymalnie ograniczają dopływ promieni do oka. Muszą być też zaopatrzone zarówno w filtr UVB, jak i UVA (proszę zapytać optyka, czy tak jest rzeczywiście).