Dlaczego należy używać kremów ochronnych na słońce?



Słońce wywołuje wiele niekorzystnych efektów:

przyspiesza starzenie,

indukuje tworzenie wolnych rodników,

zwiększa ryzyko zachorowania na raka skóry ,

, uszkadza materiał genetyczny w komórkach (DNA),

wywołuje nadwrażliwość na promienie ultrafioletowe, popularnie nazywane „alergią na słońce”.

Pod wpływem słońca rozszerzają się też drobne naczynka i tworzą się przebarwienia.

Co to jest UVA i UVB?



UVA i UVB to inaczej promienie ultrafioletowe, które w różny sposób działają na naszą skórę.

UVB – działa na nasz naskórek przez cały rok. Wywołuje opaleniznę i powoduje oparzenia słoneczne lub rumień.

– działa na nasz naskórek przez cały rok. Wywołuje opaleniznę i powoduje oparzenia słoneczne lub rumień. UVA – ma zdolność głębokiego wnikania do skóry właściwej i uszkadzania włókien kolagenowych. Może wywoływać alergie słoneczne objawiające się zaczerwienieniem, swędzeniem oraz wysypką.

Działanie UVA i UVB



Zarówno UVA jak i UVB mają szkodliwy wpływ na DNA komórek skóry, czego efektem są nowotwory. Dlatego zaleca się stosowanie fotoprotekcji przez cały rok. UVA działają z równą siłą przez cały rok, przenikając przez szyby, bawełnę, a nawet sztuczne włókna.

Dlaczego tak istotna jest ochrona znamion?



Znamiona to skupiska komórek barwnikowych. Mogą mieć różną wielkość (od kilku milimetrów nawet do kilku centymetrów).

Bardzo ważna jest ochrona znamion skóry przed intensywnym nasłonecznieniem, a także całoroczna obserwacja znamion, ponieważ zmiana ich wielkości, koloru, czy kształtu (asymetria) może wskazywać na ryzyko rozwoju zmian barwnikowych, a tym samym niebezpieczeństwo przeistoczenia zmiany w formę złośliwą.

Jak chronić znamiona przed słońcem?



Znamiona, blizny i plamy pigmentacyjne wymagają szczególnej ochrony w postaci najwyższego faktora, czyli SPF 50+. Należy nakładać dość grubą warstwę kremu na występujące zmiany co 2-3 godziny.

Jak dobrać odpowiedni krem ochronny?



Osoby z fotoalergią powinny wybierać kremy fotoochronne o najwyższym stopniu ochrony (SPF 50+) już od wczesnej wiosny, przez cały okres lata i wczesnej jesieni. Ochrona taka potrzebna jest im także zimą, podczas wyjazdów na narty.

Natomiast na co dzień powinny stosować kremy o średnim stopniu ochrony (SPF 20), zwłaszcza jeżeli pracują w pomieszczeniach oświetlanych lampami jarzeniowymi, które także emitują promienie UV.

W przypadku cery trądzikowej polecamy kremy z filtrem fotoochronnym, zależnie od fototypu, o wysokim lub średnim stopniu ochrony (SPF 20-30+). Najlepiej, aby miały one lekką konsystencję, nie blokowały ujść mieszków włosowych i nie obciążały nadmiernie skóry.

Osobom z cerą naczynkową i trądzikiem różowatym zaleca się unikanie ekspozycji na słońce oraz stosowanie kremów fotoochronnych o najwyższych wskaźnikach fotoprotekcji (SPF 50+).

Kobiety w ciąży oraz osoby z jasną karnacją, u których występuje skłonność do przebarwień, oraz osoby po zabiegach z zakresu dermatologii estetycznej powinny unikać jakiegokolwiek kontaktu ze słońcem, a skórę przez większość roku powinny chronić kremami z filtrem fotoochronnym o maksymalnym stopniu fotoprotekcji (SPF 50+).

Jeśli używamy kilku preparatów z filtrami, to w efekcie jesteśmy chronieni na tyle wysoko, na ile wskazuje najwyższa wartość jednego z faktorów zastosowanych w produktach.

Jaki jest najwyższy filtr SPF?



Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją filtrów przeciwsłonecznych wysokość najwyższego filtra wynosi SPF 50+.

Warto pamiętać, że nawet najwyższy filtr nie oznacza 100% ochrony skóry przed promieniami ultrafioletowymi. Przy takim zabezpieczeniu skóra i tak się delikatnie opala, ale filtry pozwalają uniknąć poparzenia.

