Czy rzeczywiście pasty do zębów aż tak się od siebie różnią? Jedne są do wybielania, inne na świeży oddech, jeszcze inne na zdrowe dziąsła, próchnicę. Przecież nie sposób używać ich wszystkich. Co więc Pani radzi?

Reklama

Porada stomatologa:

Pasta do zębów powinna przede wszystkim zawierać fluor, gdyż to właśnie ten pierwiastek pełni zasadniczą rolę w profilaktyce próchnicy. A chronienie zębów przed tą chorobą jest głównym zadaniem pasty. Poza tym dobrze jest wybrać taki produkt, który nam po prostu smakuje. Wtedy mycie zębów będzie przyjemnością. Na pewno nie można za to wymagać od pasty, żeby wybieliła zęby lub wyleczyła dziąsła. Jeżeli ktoś chce mieć ładniejszy uśmiech, powinien skorzystać ze stomatologicznego zabiegu wybielania. Po nim ewentualnie jakiś czas może używać pasty wybielającej, która będzie podtrzymywała uzyskany efekt. U osób z problemami z przyzębiem zaś konieczny jest zabieg profesjonalnego czyszczenia zębów. Jeżeli choroba dziąseł jest potwierdzona, stomatolog może zalecić stosowanie specjalistycznej leczniczej pasty.