Przyczyny i objawy

Jak w wypadku alergii przyczyną zapalenia na tym tle może być praktycznie każdy czynnik. W praktyce, jeśli chodzi o jamę ustną, najczęściej alergenem jest pokarm (orzeszki, jajka, czereśnie), pyły, gazy, związki chemiczne ze szczególnym podkreśleniem leków i materiałów stomatologicznych. Należy tu wymienić eugenol stosowany, jako środek przeciwzapalny w stomatologii oraz metale ciężkie będące składnikami protez (kobalt, nikiel, rtęć, srebro). Z leków najczęściej alergię wywołują penicyliny i środki odkażające.

Objawy

Chorzy odczuwają swędzenie i pieczenie w jamie ustnej, a objawami mogą być zmiany rumieniowe, pęcherzowe, liszajowate, obrzęk, nadżerki i owrzodzenia. Jak więc widać spektrum objawów jest bardzo duże, szczęśliwie zmiany alergiczne w jamie ustnej są znacznie rzadsze niż w obrębie skóry. Początkiem choroby jest uczucie mrowienia i pieczenia, a następnie obrzęk i lśniący połysk błony śluzowej. Czasami może im towarzyszyć złuszczanie się śluzówki lub zmiany rumieniowe i pęcherzyki. Szczególnymi przypadkami alergicznego zapalenia jamy ustnej są obrzęk naczynioruchowy Quinckego i rumień wysiękowy wielopostaciowy.

Obrzęk naczynioruchowy Quinckego to nagle pojawiający się niebolesny obrzęk skóry i błon śluzowych warg języka i podniebienia, któremu towarzyszy pokrzywka, swędzenie i rzadziej ślinotok. Utrzymuje się on od kilku godzin do kilku dni. Kiedy zajęta jest błona śluzowa krtani może być to stan zagrożenia życia, ponieważ utrudnione jest oddychanie.



Rumień wysiękowy wielopostaciowy, który dotyka zwykle młodych mężczyzn, także charakteryzuje się nagłym wystąpieniem objawów. Towarzyszą mu objawy grypopodobne, żywo czerwone plamy na kończynach oraz wykwity na błonie śluzowej jamy ustnej, które przez postać rumienia, pęcherzy i pęcherzyków zamieniają się w nadżerki. Zmiany takie goją się długo bez pozostawienia blizn.

Leczenie

Najskuteczniejszą metodą leczenia zapaleń alergicznych jest usunięcie ich przyczyny oraz podawanie leków przeciwzapalnych, antyseptycznych i odkażających. Rzadziej stosuje się steroidy, preparaty wapnia, kwas pantotenowy i leki uszczelniające naczynia. Wyjątkiem jest rumień wysiękowy wielopostaciowy gdzie rutynowo podaje się antybiotyki, steroidy oraz leki znieczulające i odkażające.