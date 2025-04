Charakterystyczne dolegliwości

W dalszym ciągu podstawą rozpoznania są dolegliwości zgłaszane przez chorego. Najbardziej typowymi dolegliwościami są: pulsujący, rozpierający ból twarzy i głowy, niekiedy promieniujący do innych części twarzy lub szyi. Ból ten nasila się podczas opukiwania lub ucisku okolic zajętej zatoki, podczas kaszlu, próby opróżnienia nosa, wysiłku fizycznego oraz w godzinach porannych. Równie istotne są dolegliwości towarzyszące, takie jak: wyciek wydzieliny z zatok do nosa lub po tylnej ścianie gardła, pobolewanie zębów, podwyższona temperatura ciała, ogólne rozbicie, kaszel nocny lub po wypoczynku w dzień.

Badanie pacjenta

W badaniu lekarz powinien sprawdzić, czy np. podczas przechylenia głowy, opukiwania bądź ucisku okolic zatok, wystąpi opisane nasilenie dolegliwości. W przypadku, gdy lekarz pierwszego kontaktu ma wątpliwości diagnostyczne, powinna odbyć się konsultacja laryngologiczna. W badaniu laryngologicznym typowymi objawami są: obrzęk i zaczerwienienie błony śluzowej nosa, wydzielina śluzowa, śluzowo-ropna lub ropna w jamach nosa lub na tylnej ścianie gardła, przekrwiona błona śluzowa gardła oraz obrzęk skóry w okolicy powiek i nasady nosa. Rzecz jasna w zależności od tego, która zatoka będzie objęta procesem zapalnym, występujące objawy będą zróżnicowane.

Badania dodatkowe

W badaniach dodatkowych można zaobserwować wykładniki stanu zapalnego: podwyższone CRP i OB, leukocytozę.

Badanie radiologiczne zatok jest najczęściej wykonywanym badaniem obrazowym ze względu na dużą dostępność i niski koszt. Niestety często przedstawia niską wartość diagnostyczną. W tej chwili jest zalecane jedynie w stanach ostrych, ale też nie w każdej sytuacji klinicznej, ponieważ np. w podejrzeniu zapalenia zatoki klinowej badanie to jest w ogóle nierozstrzygające.

Złotym standardem w diagnostyce powinno być badanie tomografii komputerowej całego kompleksu nosowo-zatokowego. Przy pomocy tej metody można najlepiej uwidocznić kość oraz powietrze, co ułatwia ocenę warunków anatomicznych i zasięgu choroby. Badanie rezonansu magnetycznego nie ma zastosowania w diagnostyce stanów zapalnych zatok, ponieważ nie uwidacznia zarówno kości, jak i powietrza.

Z rzadszych badań można spotkać się z rynoskopią (badanie wzrokiem jam nosowych) przednią lub tylną, bezpośrednią i pośrednią. W większych ośrodkach zaczyna się stosować badania cytologiczne i biochemiczne oraz bakteriologiczne popłuczyn nosowych lub zatokowych, w celu określenia czy np. zapalenie ma tło alergiczne oraz określenia ewentualnego patogenu.

Z metod stosowanych zarówno w celu diagnostyki, jak i też o zastosowaniu terapeutycznym należy wymienić – punkcję zatok oraz endoskopię zatok.

Więcej dokładnych informacji o poszczególnych metodach diagnostyki znajduje się w innych opracowaniach na naszym portalu.

