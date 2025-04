Jak wygląda grzybica paznokci?

Nawet kilkanaście procent społeczeństwa miało chociaż raz w życiu grzybicę paznokci. Co więcej, jest to najczęstsza przyczyna zgłaszania się do lekarza pacjentów z grzybicą i najczęstsza choroba paznokci. Możesz się jej obawiać, gdy miewasz problemy z odpornością i nie przestrzegasz higieny.