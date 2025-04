Standardowo w zaawansowanej postaci nowotworu stosuje się leczenie hormonalne. Niestety, leczenie to nie eliminuje choroby, a zmniejsza jedynie masę guza i spowalnia jego wzrost Powoduje również ograniczenia rozwoju przerzutów. Tak zwana kastracja chirurgiczna to złoty standard leczenia raka gruczołu krokowego. Polega na usunięciu obu jąder. Operacja ta powoduje znaczne obniżenie poziomu testosteronu we krwi, gdyż większość tego hormonu powstaje właśnie w jądrach. Gruczoł krokowy na skutek tego zmniejsza się. Natomiast grupa leków, analogów LH-RH, działa poprzez blokowanie przysadki mózgowej, co skutkuje obniżeniem poziomu hormonów we krwi. Rola estrogenów w leczeniu raka prostaty jest stosunkowo niewielka.

