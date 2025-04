Rak gruczołu krokowego, zwyczajowo nazywanego również prostatą, jest trzecim co do częstości występowania nowotworem u mężczyzn w Polsce. Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem mężczyzny.

Istotna jest też skłonność genetyczna, zaobserwowano że ryzyko zachorowania jest 2-krotnie większe u braci i synów mężczyzn z tym nowotworem. Nowotwór ten rzadziej występuje w Chinach i Japonii, co tłumaczy się ochronnym działaniem spożywanych w tych rejonach w dużej ilości soi i ryżu.

Czy leczenie hormonalne ma sens?

Leczenie hormonalne stosuje się standardowo w zaawansowanej postaci nowotworu. Niestety, leczenie to nie daje pełnego sukcesu terapeutycznego w postaci wyleczenia choroby, prowadzi jedynie do zmniejszenia masy guza i spowolnienia wzrostu nowotworu, a także ograniczenia rozwoju przerzutów, co wpływa na lepszy komfort i jakość życia.

Czym jest kastracja chirurgiczna?

Mianem tym określa się złoty standard leczenia nowotworu gruczołu krokowego. Polega na usunięciu obu jąder podczas operacji chirurgicznej. Zabieg ten powoduje znaczne obniżenie poziomu testosteronu we krwi, gdyż większość tego hormonu powstaje właśnie w jądrach. Gruczoł krokowy na skutek tego zmniejsza się, zmniejszeniu ulec może też masa guza zależna od utrzymywania się we krwi dużego poziomu męskich hormonów płciowych.

Rola estrogenów

Rola estrogenów w leczeniu raka prostaty jest stosunkowo niewielka, ograniczona przez wywołanie istotnych działań niepożądanych, do których głównie należą zawał serca, udary mózgu, zakrzepica żylna.

Analogi LH-RH

Jest to dobrze tolerowana grupa leków, która działa poprzez blokowanie przysadki mózgowej, co skutkuje obniżeniem poziomu hormonów we krwi. Nie powodują powikłań podobnych do działań niepożądanych estrogenów, ale maja wpływ na obniżenie libido, osteoporozę, zanik mięśni, zmiany owłosienia ciała.

Obecnie nie ma jednoznacznych wytycznych co do momentu rozpoczęcia leczenia hormonalnego raka gruczołu krokowego. Coraz więcej pojawia się jednak głosów, że leczenie to należy rozpocząć po rozpoznaniu raka o znacznym miejscowym zaawansowaniu lub dającego przerzuty.

Należy jednak podkreślić, że nie jest to leczenie powodujące wyleczenie nowotworu i nie przedłuża życia pacjenta. Pomaga jedynie przywrócić względny komfort i poprawę jakości życia.

Na zakończenie należy podkreślić ogromne znacznie profilaktyki i stosowania badań przesiewowych w kierunku raka gruczołu krokowego. Coraz wcześniejsze wykrywanie nowotworu oraz poszukiwanie nowych sposobów leczenia daje nadzieję na coraz skuteczniejsza walkę z nowotworem.

