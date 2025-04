Wczoraj - operacja

Jedną z metod operacyjnych, stosowaną dawniej, szczególnie jeżeli u chorego występowało jednostronne drżenie niepoddające się leczeniu farmakologicznemu, był zabieg chirurgicznego uszkodzenia mózgu (a dokładnie wzgórza). Ta metoda neurochirurgiczna jest obecnie rzadko stosowana. Warunkiem do wykonania tego zabiegu, oprócz standardowych przeciwwskazań do zabiegów chirurgicznych, jest wiek poniżej 60 lat oraz brak innych uszkodzeń czy urazów mózgu.

Reklama

Dziś - głęboka stymulacja mózgu

W poszukiwaniu dogodnych dla pacjenta form leczenia medycynę wspiera dziś rozwój techniki. Umożliwił on powszechne stosowanie elektrod do głębokiej stymulacji mózgu (DBS- ang. Deep Brain Stimulation). Rozwój medycyny pozwolił również znaleźć nowe miejsca w mózgu, do których można wszczepić elektrodę, aby osłabić objawy choroby Parkinsona.

Głęboka stymulacja mózgu, w przeciwieństwie do metod stosowanych wcześniej, daje efekt odwracalny i nie uszkadza trwale mózgu. Wszczepiona elektroda zmienia aktywność mózgu w dający się kontrolować sposób. Udoskonalenie elektronicznego osprzętu związanego z tym zabiegiem chirurgicznym to również zasługa pracy inżynierów i techników. Sprzęt jest mały, a baterie do takich stymulatorów są obecnie ładowane indukcyjnie. Najczęściej elektroda umieszczana jest w okolicach jądra niskowzgórzowego w mózgu pacjenta. Od elektrody prowadzi izolowany przewód, biegnący przez czaszkę na zewnątrz głowy i dalej za uchem na szyję, a następnie do dołu podobojczykowego, gdzie najczęściej jest umieszczany generator.

Polecamy: Leki w chorobie Parkinsona i Alzheimera

Reklama

Jutro - transplantacja mózgu?

Nadzieję na rozwiązanie większości najistotniejszych problemów związanych z chorobą Parkinsona daje liczba ośrodków naukowych na świcie zaangażowanych w pracę nad tą chorobą. Obecnie trwają prace nad wykorzystaniem transplantacji komórek części śródmózgowia płodów do mózgu osób chorych. Nie została jeszcze przedstawiona ocena końcowa skuteczności tej metody.

Budzi ona jednak wiele wątpliwości natury moralnej oraz etycznej. Tym bardziej, że jak do tej pory nie zostały osiągnięte spektakularne efekty terapeutyczne, będące wytłumaczeniem słuszności tej metody. Poszukiwanie nowych metod leczenia choroby Parkinsona dotyczy również autoprzeszczepów. Trwają pracę nad możliwością przekształcania własnych komórek macierzystych szpiku osoby chorej na komórki produkujące dopaminę. Jednak do prognoz skuteczności tej metody również należy podchodzić ostrożnie.

Zobacz też: Rehabilitacja u osób z chorobą Parkinsona