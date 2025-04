Czy jest możliwość, że z gabinetu implantologicznego wyjdziemy bez zęba?

Magdalena Jelska-Górnicka: W przypadku wyjścia z gabinetu po zabiegu implantologicznym pacjent nie musi martwić się, że wyjdzie z gabinetu bez zęba, zwłaszcza któregoś z przednich zębów, bo lekarz zawsze stara się zrobić koronę tymczasową. Oczywiście pacjent musi po takim zabiegu uważać, żeby nie gryźć twardych rzeczy, bo jest to głownie ząb do uśmiechu, niemniej jednak nie musi się martwić, że wyjdzie całkowicie bez zęba.

Czy dotyczy to wszystkich zębów?

Magdalena Jelska-Górnicka: Oczywiście jeżeli dotyczy to odcinka bocznego i wykonujemy implant w obrębie 6. lub 7. to nie ma konieczności, żeby wykonywać koronę tymczasową, lepiej żeby to miejsce dobrze się zagoiło i dopiero po upływie mniej więcej 3-6 miesięcy możemy wykonać ostateczną odbudowę na implantach, czyli to, co jest widoczne w buzi, czyli korony zębów.

Jakie korony zębów można przymocować?

Magdalena Jelska-Górnicka: Możemy wykonać albo korony przykręcane, albo przyklejane do implantów. Wówczas nad dziąsłem są wystające śrubki-łączniki, na które zakładane są korony. Jeżeli to dotyczy odcinka przedniego, to korona nie powinna się w ogóle różnić od innych zębów, jest estetyczna, powinna być dopasowana kolorem i kształtem do zębów pacjenta.

Po jakim czasie od wszczepienia implantu można założyć koronę?

Magdalena Jelska-Górnicka: Mniej więcej po 3-6 miesiącach możemy taką odbudowę wykonać, do tego czasu pacjent albo chodzi z koroną tymczasową, albo jeżeli jest to odcinek boczny to może poczekać bez korony. To miejsce wygląda jakby tam nic nie było, bo sam implant jest w środku i części metalowej nie widać.

A co w przypadku poluzowania się korony?

Magdalena Jelska-Górnicka: W przypadku kiedy korona na implancie odkręci się lub poluzuje, możemy bez problemu w gabinecie taką koronę dokręcić i dalej korzystać z wszystkich zębów.

Rozmowę przeprowadziła Justyna Perkowska.