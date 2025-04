fot. Fotolia

Festiwal Cavalcata Sassari Sarda

Włochy to prawdziwy raj dla wielbicieli sztuki, kulinariów oraz zwiedzania zabytków. Jednak nie zapominajmy, że najróżniejsze festiwale oraz święta to duma wszystkich Włochów oraz znakomita okazja do celebracji i wspólnej zabawy. W ostatnią niedzielę maja na Sardynii odbywa się Festiwal Cavalcata Sassari Sarda, podczas którego wszyscy przybyli świętują początek lata oraz sezonu turystycznego. To wydarzenie jest mocno związane z prawdziwym, włoskim folklorem: śpiewem, tańcem oraz barwnymi kreacjami. Więcej na temat festiwalu opowiedzą dwaj Włosi, eksperci marki Malma z Kuchni Dantego – Leonardo Masi i Alfredo Boscolo.

Co roku we Włoszech odbywa się niezliczona ilość świąt i festiwali, które obchodzone są w niezwykle uroczysty sposób. "Dla Włochów wszystkie okazje są świetnym pretekstem do świętowania i jednoczenia się. Każdy z regionów tego kraju słynie z jednego konkretnego festiwalu, który ma na celu podkreślenie tradycji, historii, czy też obyczajów" – podkreśla Masi.

Festiwalowy folklor w Sassari

W ostatnią niedzielę maja w mieście Sassari na Sardynii odbywa się festiwal Sassari Cavalcata Sarda. Jest to największy festiwal tego regionu. To wyjątkowe i kolorowe święto, którego korzenie sięgają już 1899 roku, kiedy to Król Umberto I wraz ze swoją żoną Królową Margherittą z rodziny Savoy przybyli do miasta.

Z początku festiwal, upamiętniający wizytę pary królewskiej, był obchodzony nieregularnie, jedynie w północnej części Sardynii, jednak z czasem stał się bardzo popularny w całych Włoszech. Cavalcata Sassari jest jedynym świętem sardyńskim o charakterze całkowicie świeckim.

Jak świętuje się początek lata na Sardynii?

Jak w przypadku większości włoskich festiwali, nieodłącznym elementem świętowania jest parada. W Sassari odbywa się ona o poranku, kiedy to około 3 000 kobiet, mężczyzn oraz dzieci ubiera się w tradycyjne stroje inspirowane lokalnym folklorem. „Costume Sardo”, bo tak właśnie nazywa się tradycyjny sycylijski strój, jest bez wątpienia niezastąpionym elementem stroju każdego sycylijczyka w tym szczególnym dniu. Kobiety ubrane są w białe, koronkowe koszule zdobione szerokim pasem, chusty a także wielowarstwowe, wzorzyste spódnice.

Mężczyźni natomiast noszą kolorowe bądź czarne fraczki, białe spodnie oraz charakterystyczne czapki. Ponadto swoją obecnością zaszczycają również barwne postaci zwane Mamuthonami ubrane w czarną owczą wełnę, drewniane maski oraz miedziane dzwonki. Z kolei Issohadorzy odziani w białą wełnę, niosą ze sobą miecz z trzciny. Postacie te nawiązują do zwycięstwa chłopów z Barbagii a także do starodawnego kultu Dionizosa.

Sassari na jeden dzień zamienia się w kolorowe miasto, pełne szczęśliwych i radosnych mieszkańców.

Po południu na hipodromie Pinna odbywa się spektakularny pokaz akrobatycznej jazdy konnej, który można podziwiać na ulicach Sassari. Jeźdźcy prezentują brawurową jazdę, stojąc w trójkach na grzbietach pędzących koni. Co ciekawe, „cavalcare” oznacza „jechać konno” i od tego właśnie wywodzi się nazwa festiwalu. Wieczorem natomiast, tradycyjne tańce oraz folkowe śpiewy wprowadzają wszystkich w unikalny sardyński klimat. Rytmiczne oraz skoczne melodie, wyczuwalne połączenie klarnetu oraz gitary, a także romantyczne ballady są prawdziwym odzwierciedleniem kultury sycylijskiej. Obecni uczestnicy fety mają okazję jeszcze mocniej poczuć atmosferę Sardynii i zaczerpnąć odrobinę historii tego niezwykłego miejsca. Co roku festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców jak i przyjezdnych. To wyjątkowe wydarzenie przyciąga tysiące osób z całych Włoch.

Jaka jest kuchnia Sardynii?

"Festiwal Sassari Cavalcata Sarda jest świetną okazją, aby zainspirować się tradycyjnymi potrawami prosto z Sardynii. Regionalna kuchnia sardyńska uznawana jest za kuchnię wiejską, bogatą w najróżniejsze mięsa takie jak wieprzowina, wołowina, cielęcina czy też baranina. Dania te są pożywne oraz powinny być proste w przygotowaniu w razie ciężkich warunków. Mieszkańcy Sardynii w większości rybacy i rolnicy, dzięki takim posiłkom dostarczali sobie energii potrzebnej do ciężkiej pracy. Przy ich przygotowywaniu wykorzystywali produkty, który pochodziły z przydomowych ogródków lub były dostępne na pobliskim targu. Dzięki temu mogli spożywać pełnowartościowe posiłki, których przygotowywanie nie było kosztowne ani czasochłonne" – opowiada Boscolo.

"Mięso, jest najczęściej wykorzystywanym, bazowym składnikiem w tradycyjnej kuchni sardyńskiej, ze względu na łatwość jego przechowywania (jest suszone lub pieczone). Nie zapominajmy jednak o rybach i owocach morza, które są szczególnie popularne na wybrzeżu Sardynii. Dostęp do wód morskich zapewnia ich świeżość oraz wysoką jakość. Kalmary, langusty, sardynki oraz tuńczyk są najchętniej jadane przez mieszkańców" – dodaje Masi.

"Ponadto Sardynia słynie z serów owczych, które doskonale sprawdzą się w roli dodatku do dania. Szczególnie popularny jest ser pecorino sardo, otrzymywany z mleka owczego. Jest on dość twardy o delikatnie pikantnym posmaku" – zaznacza Alfredo Boscolo.

