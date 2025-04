Zawał mięśnia sercowego jest bardzo niebezpieczną chorobą, będącą stanem zagrożenia życia. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć jak się zachować w sytuacji, kiedy mamy z nim do czynienia. Z tego powodu również niezmiernie istotna jest znajomość objawów zawału.

Najważniejsze - wezwanie pogotowia

Schemat i metody udzielania pierwszej pomocy w zawale właściwie nie istnieją, gdyż najważniejsza jest szybka, fachowa pomoc lekarska. Warto jednak pamiętać jak się zachować, by pomóc poszkodowanemu i zapewnić mu komfort, w oczekiwaniu na karetkę pogotowia.

Jeżeli chory leczy się na serce, prawdopodobnie ma przy sobie nitroglicerynę. Osoba z bólem zawałowym powinna przyjąć podjęzykowo jedną dawkę nitrogliceryny w momencie, gdy pojawił się ból. Jeżeli w czasie 5 minut ból nie ustępuje (a nawet narasta), natychmiast należy zadzwonić po pogotowie.

Można przyjąć również kwas acetylosalicylowy (pod warunkiem, że nie jesteśmy na niego uczuleni). Najlepiej 300mg w postaci rozpuszczonej, żeby jak najszybciej się wchłonęła. Kiedy przyjedzie karetka bezwzględnie należy powiadomić ratownika medycznego lub lekarza o tym, jakie chory zażył lekarstwa.

Gdy chory jest nieprzytomny, trzeba ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. Ważne jest ułatwienie choremu oddychania. W tym celu trzeba zapewnić dostęp świeżego powietrza, rozpiąć koszulę, rozluźnić krawat. Jeżeli jest przytomny i jest mu duszno, najlepsza będzie pozycja półsiedząca. Należy również zapewniać choremu wsparcie psychiczne, gdyż zawałowi towarzyszy silne uczucie lęku i strachu przed śmiercią.

Zobacz także: Skąd wiadomo, że to zawał?

Nagłe zatrzymanie krążenia - co robić?

Podczas oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia, niezwykle istotna jest kontrola tętna i oddechu, ponieważ może dojść do nagłego zatrzymania krążenia. Gdy mamy do czynienia z taką sytuacją (oddech został sprawdzony i chory nie oddycha) musimy podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową.

W tym celu klękamy koło poszkodowanego. Nadgarstek jednej ręki kładziemy na środku klatki piersiowej, drugą rękę na grzbiecie pierwszej (na krzyż). Ręce muszą być wyprostowane w stawach łokciowych. Uciskamy klatkę piersiową 30 razy, a następnie wykonujemy dwa oddechy ratownicze metodą usta-usta. Jeśli ktoś nie chce lub nie może wykonywać oddechów, może tylko uciskać klatkę piersiową (w tempie 100/min). Resuscytacja może zostać przerwana, gdy chory poruszy się lub zacznie oddychać, przyjedzie pogotowie lub zabraknie nam sił.

Co robić, gdy nie ma nam kto pomóc?

Jeżeli osoba jest sama i zaczyna mieć symptomy odpowiadające zawałowi, musi przede wszystkim zachować spokój. Jest to niewątpliwie bardzo trudne, ale trzeba próbować się uspokoić. Następnie należy wezwać karetkę pogotowia (999 lub 112). Najlepiej przyjąć pozycje, w której jest najwygodniej i najlepiej się oddycha. Trzeba ograniczyć zbędne ruchy, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na tlen. Gdy nie jest to pierwszy zawał, osoba zapewne była odpowiednio przeszkolona, jak radzić sobie w takich sytuacjach (będzie miała przy sobie nitroglicerynę i postara się uspokoić).

Podstawą w udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku zawału jest najszybsze wezwanie pogotowia. Wcześnie udzielona fachowa pomoc medyczna zwiększa szanse osoby na przeżycie.

Zobacz także: Jak przebiega leczenie szpitalne zawału serca?

Reklama