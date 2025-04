Na pytanie odpowiada onkolog, ginekolog Adam Kaczmarek

Pobieranie szpiku nie boli i jest bezpieczne. Są dwie metody uzyskania komórek krwiotwórczych:

- Separacja komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej to zabieg bezinwazyjny. Nie wymaga znieczulenia ogólnego ani dłuższego pobytu w szpitalu. Przed pobraniem dawca musi przez 5–6 dni przyjmować zastrzyki z lekiem zwiększającym liczbę komórek krwiotwórczych krążących we krwi. Gdy ich liczba jest odpowiednia, przeprowadza się zabieg, a najczęściej dwa, separacji (w ciągu dwóch kolejnych dni, każdy trwa ok. 4 godz.). Krew dawcy jest pobierana z jednej żyły łokciowej, poza organizmem mieszana z płynem przeciwkrzepliwym, a następnie izolowane są z niej komórki krwiotwórcze. Potem krew pozbawiona tych komórek wraca do dawcy przez drugą żyłę.



- Pobranie szpiku kostnego z kości biodrowej – wykonuje się na sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym.

Wybór metody zależy od Pani, przed podjęciem decyzji warto jednak skonsultować się z Rejestrem Dawców (trzeba się tam zarejestrować przed pobraniem szpiku). Należy również wykonać badania, aby sprawdzić, czy stan zdrowia pozwala Pani na zostanie dawcą.