Oprócz subiektywnych dolegliwości, jakie zgłasza pacjent z podejrzeniem zawału serca, lekarz musi wykonać serię niezbędnych badań oraz podać leki, które przede wszystkim ulżą cierpieniu pacjenta i zabezpieczą jego życie. Po przywiezieniu do szpitala zaczyna się walka z czasem, liczy się każda minuta. Serce jest bowiem bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany zachodzące wokół niego i na każdą z nich może reagować zatrzymaniem swojej funkcji.

Najważniejsze: kontrola EKG

Zaraz po przywiezieniu do szpitala, pacjent zostaje podłączony do aparatu EKG, który nieustannie będzie monitorował czynność serca. Nawet gdy w karetce już zostanie podłączony do aparatu, w szpitalu lekarz musi zmienić go na dokładniejszy. Będzie do niego podłączony co najmniej przez 24 godziny. Dzięki temu lekarz będzie mógł obserwować, jak pracuje serce i jak reaguje na podawanie leków.

Badania laboratoryjne wykonywane w szpitalu:

troponina – enzym sercowy, wskazujący na martwicę mięśnia sercowego,

CK-MB – kolejny enzym świadczący o uszkodzeniu mięśnia sercowego,

– kolejny enzym świadczący o uszkodzeniu mięśnia sercowego, morfologia i OB – podstawowe badania krwi, oznaczają liczbę jej składników, która zmienia się w różnych chorobach, także w zawale serca.

Wszystkie te parametry określa się zaraz po przywiezieniu chorego do szpitala w celu potwierdzenia lub wykluczenia zawału serca. Dzięki zmianom ich stężeń w określonym w czasie, można precyzyjnie (niemalże co do godziny) wyznaczyć, kiedy miał miejsce zawał.

Podanie leków

Najpopularniejszym i pierwszym podawanym lekiem jest nitrogliceryna – lekarz podaje ją dożylnie tak, by jak najszybciej zadziałała. Kolejne leki podawane są według wskazań: beta-blokery (w celu poprawy pracy serca), leki antyarytmiczne (jeżeli serce pracuje nierówno), leki przeciwbólowe (jeśli ból nie ustaje). W razie wyraźnych problemów chorego z oddychaniem, podaje się tlen w masce tlenowej.

Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej

W takim właśnie oddziale musi pozostać pacjent po zawale serca przez co najmniej 24 godziny po przywiezieniu do szpitala i ustabilizowaniu się objawów choroby. Tam możliwe jest stałe kontrolowanie czynności życiowych – oddechu, pracy serca, dolegliwości chorego.

Leczenie operacyjne

Jeśli mimo podjętych działań, pacjent nadal odczuwa ból i czynność serca w EKG jest nieprawidłowa, lekarz decyduje o leczeniu operacyjnym, inwazyjnym. Operacja przeprowadzana jest w leczeniu ogólnym (pacjent śpi w jej trakcie). W czasie takiego zabiegu lekarz próbuje pobudzić serce do prawidłowej pracy w sposób mechaniczny lub udrożnić i „naprawić” naczynia, które uległy uszkodzeniu w trakcie zawału.

