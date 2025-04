Pierwsza pomoc, czyli jak się zachować?

Na miejscu wypadku należy ocenić stan ogólny pacjenta oraz w przypadku urazu kończyny ocenić jej ukrwienie i unerwienie. Na miejsce uszkodzenia zakładamy jałowy opatrunek jednak nie przykrywając rany i w żadnym wypadku nie wykonując prób nastawienia złamanej kończyny. Kończynę należy unieruchomić, na przykład szyną Kramera i czekać na transport medyczny.

Reklama

Złamanie otwarte trafia do szpitala…

Złamania otwarte należy traktować jako przypadki nagłe wymagające pilnej interwencji chirurgicznej.

Głównym celem leczenia jest zapobiegnięcie zakażeniu, oczyszczenie rany oraz stabilizacja złamania. Rana stanowi wrota zakażenia kości, szczególnie że martwe tkanki oraz wynaczyniona krew stwarza doskonałą pożywkę dla bakterii. Zakażenia tkanki kostnej utrudniają wygojenie złamania i są bardzo trudne do leczenia.

Po przewiezieniu pacjenta do szpitala wykonuje się rutynowe badanie lekarskie, wdraża postępowanie przeciwwstrząsowe, oznacza grupę krwi, morfologię, elektrolity, gazometrię i inne potrzebne badania. Każde złamanie otwarte należy traktować jako potencjalne zakażone dlatego też wdraża się profilaktykę przeciwtężcową. Następnie pacjent w krótkim czasie powinien trafić na blok operacyjny gdzie ostatecznie opracowuje się złamanie. Raną należy oczyścić strumieniem soli fizjologicznej, wyciąć elementy martwicze, zniszczone mięśnie i skóry na brzegach rany. Zakres i sposób zespolenia odłamów kostnych zależy w dużej mierze od badania radiologicznego. Niezależnie od sposobu zespolenia należy zachować szczególna ochronę okostnej, gdyż odłuszczenie okostnej zwiększa ryzyko infekcji tkanki kostnej i może doprowadzić do martwicy kości. Następnie należy zrekonstruować uszkodzone duże naczynia i pnie nerwowe. Po kontroli hemostazy zakłada się drenaż i zamyka ranę. Jeśli ubytek skóry jest na tyle duży, że uniemożliwia zamknięcie rany, można zostawić ranę otwartą po starannym przykryciu kości tkankami miękkimi lub wykonać przeszczep skóry pośredniej grubości. Nierzadko konieczna jest wtórna plastyka skóry.

Polecamy: Jak opatrzyć ranę, uraz lub złamanie?