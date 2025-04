Zaleczenie uzależnienia możliwe jest wyłącznie przy zachowaniu całkowitej abstynencji – to warunek podstawowy. Dla osoby uzależnionej perspektywa dalszego „bezpiecznego”, czy też okazjonalnego, zażywania środków psychoaktywnych jest na zawsze zamknięta.

Dwie na dziesięć szans

Trzeźwość jest procesem polegającym na systematycznej kontynuacji pozytywnych zmian wewnętrznych i zewnętrznych, zachodzących w życiu wracającego do zdrowia człowieka. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że na 10 osób uzależnionych od opiatów tylko dwie mają szansę na powrót do normalnego życia. Duża część uzależnionych powraca do zażywania, po czym trafia kolejny raz na oddziały detoksykacyjne, a następnie do ośrodków terapeutycznych; część umiera przedwcześnie.

Wczesne rozpoznanie objawów

Dlaczego tak niski jest odsetek zaleczonych osób? Jak to zmienić? W zapobieganiu nawrotom najważniejsze jest wczesne rozpoznawanie objawów, które powodować mogą regresję w trzeźwieniu oraz szybka i wczesna interwencja, prowadząca do powstrzymania procesu nawrotu choroby.

W procesie nawrotu choroby występują trzy etapy:

Powrót do nietrzeźwego myślenia; Prowokujące zachowania, szukanie okazji; Sięganie po środki psychoaktywne.

Nowe, dobre nawyki

Wczesna faza trzeźwienia (najłatwiej wtedy powstrzymać proces nawrotu choroby, ale najtrudniej rozpoznać jego objawy) trwa do dwóch lat, czasem dłużej. Osoba poddająca się terapii ma teoretyczną wiedzę na temat dynamiki choroby i trudności w zdrowieniu. Ważne jest też równoległe wyrobienie w sobie nawyku pozytywnego myślenia i nowych zachowań abstynencyjnych. Okoliczności zewnętrzne, a więc zdarzenia dziejące się w otoczeniu, nie powodują nawrotu choroby, mogą natomiast być bodźcami, które wywołują myśli, a w efekcie – emocje.

