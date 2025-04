Fizjologiczne zmiany w ciele kobiety ciężarnej

Skutkiem działania hormonów ciążowych, w organizmie kobiety w stanie błogosławionym zachodzą zarówno zmiany funkcjonalne, jak i anatomiczne. Cały organizm musi przystosować się do nowej funkcji – przekazania życia rozwijającemu się dziecku. W ramach przemian w obrębie kręgosłupa interesujące dla nas są zmiany w układzie kostno-stawowym. Jako że kości i mięśnie wszystkich części ciała stanowią jedną całość, zmiana w którymkolwiek miejscu, odbija się na innym.

Kręgosłup ciężarnej

Powiększający się brzuch i rozciągnięcie mięśni powoduje przechylenie części lędźwiowej kręgosłupa do przodu (zwiększenie lordozy lędźwiowej). Powiększająca się masa ciała obciąża stawy kolanowe i biodrowe, co także negatywnie wpływa na miednicę i kręgosłup ciężarnej. Dodatkowo – jeśli wcześniej u ciężarnej istniały jakieś wady w budowie kręgosłupa, a wcześniej nie były one zdiagnozowane - w okresie ciąży na pewno się ujawnią i mogą być źródłem dodatkowych obciążeń bólowych.

Jakie metody stosować na zniwelowanie bólu kręgosłupa ciężarnych?

Najpopularniejsze są trzy metody: ciepłolecznictwo, masaż i ćwiczenia gimnastyczne.

Ciepłolecznictwo

Jest to metoda rehabilitacyjna, która pozwala usprawnić przebieg krwi, a przez to odżywia i relaksuje nadmierne napięte i zmęczone mięśnie. Może być stosowana poprzez kąpiele, ciepłe prysznice lub woreczki żelowe napełnione wodą.

Pamiętaj! Stosuj ciepłe, a nie gorące prysznice, kąpiele i okłady. Za wysoka temperatura jest szkodliwa dla kobiet w ciąży! Temperatura wody nie powinna przekraczać 36 stopni.

Masaż

U ciężarnej wykonywany jest nieco inaczej. Najczęściej masażysta stosuje metodę delikatnych uciśnięć lub kolistych ruchów tak, by nie doprowadzić do urazu nadwerężanych mięśni, tylko lekko je rozmasować i znieść uczucie napięcia. Pacjentka pozostaje w wygodnej dla siebie pozycji – kolankowo-łokciowej lub siedzącej.

Ćwiczenia gimnastyczne

Lekkie, niezbyt forsowne, nie wywołujące uczucia zmęczenia – takie właśnie powinny być ćwiczenia rehabilitacyjne dla ciężarnych. Zachowanie aktywności fizycznej w czasie ciąży zniweluje powstające bóle w trakcie zmian anatomicznych organizmu. Najprostsze są ćwiczenia do wykonania na sali rehabilitacyjnej w specjalnie utworzonych w tym celu grupach. Obecnie fizjoterapeuci określają jako najlepsze dla ciężarnych jogę oraz pilates. Nie dość, że powodują wprowadzenie ciała w stan głębokiego relaksu, to jeszcze umożliwiają rozciągnięcie naprężonych mięśni. Zawierają także elementy ćwiczeń oddechowych – także korzystnych dla ciężarnych.

