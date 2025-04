Kiedy zaczynają pylić rośliny?

W Polsce pyłek pierwszych roślin alergizujących pojawia się w powietrzu zazwyczaj na początku lutego (olcha i leszczyna), choć przy sprzyjających warunkach wegetacyjnych rośliny te mogą rozpocząć pylenie już pod koniec stycznia. Wraz z początkiem kwietnia w atmosferze pojawia się pyłek brzozy, która jest najczęstszą przyczyną alergicznego nieżytu nosa i spojówek w okresie wiosennym. Sezon pylenia drzew liściastych kończy się około połowy maja.

Co uczula w wakacje?

Okresy pylenia ściśle zależą od warunków klimatycznych i szerokości geograficznej. W Polsce pylenie rozpoczyna się najwcześniej w regionach południowo-zachodnich, a w części północno-wschodniej kraju występuje z jedno- lub dwutygodniowym opóźnieniem. Warto uwzględnić te fluktuacje planując podróże. Czerwiec i lipiec są okresem pylenia traw i zbóż uprawnych. Następnie w sierpniu rozpoczyna się pylenie roślin złożonych, takich jak byliny i trwa na ogół do końca września.

Warunki pogodowe mają ogromny wpływ na występowanie pyłków roślin w powietrzu. Największe ich stężenie występuje w pogodne i wietrzne dni, zaś opady deszczu oczyszczają atmosferę z alergenów roślinnych.

Jakie rośliny uczulają najczęściej?

Alergeny pyłku traw są najczęstszą przyczyną sezonowego alergicznego nieżytu nosa i spojówek w naszym kraju. W Polsce występuje około 160 gatunków traw co sprawia, że łączny czas pylenia jest stosunkowo długi i wynosi do 8 miesięcy. Główny okres pylenia traw przypada na okres od połowy maja do połowy lipca.

Drugą najczęstszą przyczyną alergii sezonowych w naszej strefie klimatycznej jest pyłek brzozy (połowa marca do połowy maja). W grupie roślin złożonych do stosunkowo częstych alergenów należą pyłki bylicy, ambrozji, babki, szczawiu i pokrzywy.

