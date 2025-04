Wskazaniami do wizyty u proktologa są m.in. ból lub swędzenie odbytu, hemoroidy, krwawienia. Takich dolegliwości absolutnie nie należy lekceważyć. Niszczą one komfort życia i mogą świadczyć o poważnych chorobach (np. zmianach o charakterze nowotworowym). Dlatego im szybciej zapiszesz się do proktologa (potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu!), tym lepiej. Tymczasem sprawdź, jak się do takiej wizyty przygotować i czego się możesz po niej spodziewać.

Reklama

Jak się przygotować do wizyty u proktologa?

Przede wszystkim powinnaś wziąć ze sobą wyniki wcześniej wykonanych badań diagnostycznych - endoskopowych i laboratoryjnych, jeśli dotyczą one układu pokarmowego. I to w zasadzie wszystko.

Do badania per rectum (palcem przez odbyt), które być może czeka cię w czasie takiej wizyty nie musisz się w żaden sposób przygotowywać. Nie trzeba robić żadnej głodówki, lewatywy itp. Wystarczy po prostu wcześniej się podmyć.

Jak wygląda badanie proktologiczne?

Na początku lekarz przeprowadzi wywiad: zapyta cię o dolegliwości i przebieg dotychczasowego leczenia. Potem może chcieć zbadać cię per rectum.

Reklama

Jak przebiega badanie per rectum?

W czasie badania możesz także klęczeć lub leżeć albo stać. Lekarz najpierw obejrzy okolicę odbytu, następnie stopniowo wprowadzi do odbytnicy (na głębokość około 8 cm) palec chroniony rękawiczką i pokryty środkiem zmniejszającym tarcie. Czasem ze względu na silny ucisk przez odbytnicę na kość ogonową możesz odczuwać delikatny ból. Całość trwa kilka minut. Po zakończeniu badania dostaniesz ligninę, aby oczyścić okolicę odbytu.