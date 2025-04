Jak wygrać z przesileniem wiosennym

Wiosna to pora roku, w której osłabiony zimą organizm wymaga wzmocnienia. Razem ze słońcem i wielka radością często dopada nas także tzw. przesilenie wiosenne. Czy ten stan jest normalny? Czy może warto zastanowić się jak z okresem przejściowym walczyć?

Reklama

Przesilenie wiosenne to normalny stan organizmu, który osłabiony okresem zimowym, nie nadąża nad gwałtownymi zmianami otaczającej nas rzeczywistości. Dni stają się dłuższe, częściej wychodzimy na świeże powietrze, zaczynamy uprawiać sport. Wszystkie te dodatkowe czynności powodują, że stajemy się osłabieni, wyczerpani, często rozdrażnieni i niespokojni. W tym czasie nasz organizm atakowany jest przez bakterie i wirusy szalejące w powietrzu.

Jednak przesileniu wiosennemu można bardzo szybko zapobiec, nie poddać się jego atakowi a z wielka determinacja stawić mu czoło. Oto kilka prostych rad, jak szybko stanąć na nogi do pełnej wiosennej formy.



Wzmocnienie organizmu

Istnieje wiele naturalnych, domowych metod wzmocnienie naszej odporności. Najbardziej potrzebna nam jest w tym okresie odpowiednia dawka witamin i mikroelementów. Żeby w zdrowiu zachwycać się wiosennymi dniami wystarczy zażywać po 1 tabletce witaminy A,C i E dziennie. Pamiętajmy, ze nadmiar witaminy C nie powoduje żadnych skutków ubocznych, gdyż samoistnie jest on wydalany przez nasz organizm.



Zmień dietę

Istnieją różne domowe jak i kosmetyczne sposoby na dostarczenie tych witamin. Jednak najlepszy sposób to urozmaicona dieta. Warzywa bogate w witaminy i beta-karoten to idealny sposób by naturalnie wzmocnić nasz organizm. Nasze podstawowe warzywa jak marchew, kapusta kiszona, brokuły, pomidor, cebula to idealne kapsułki regeneracyjne. Dodatkowo owoce cytrusowe, posiadające duże stężenie witamin to idealne rozwiązanie na oczyszczenie i regeneracje sił. Warto zastosować „babcine porady”, czyli picie herbatek ziołowych, naturalne soli z malin lub czarnej porzeczki.

Zadbaj o kondycję

Mimo, iż w tym okresie często nie mamy ochoty na wytężony wysiłek fizyczny, ruch na świeżym powietrzu pomoże nam w odzyskaniu formy. Długie spacery po plaży, piesze wędrówki po górach czy tez marsz po miejskim parku to idealna recepta na poprawę kondycji. Ruch powoduje, że organizm produkuje więcej serotoniny, dopaminy i noradrenaliny – substancji, które poprawiają nastrój. Nie zapominajmy o uzupełnianiu płynów podczas intensywnego treningu. Jest on doskonałym sposobem na dodatkowy detoks. Po intensywnym dniu, w dobrym nastroju, nie zapomnijmy o odpoczynku. Długi i komfortowy sen to najlepsze lekarstwo na walkę z brakiem sił.

Aby wygrać z przesileniem wiosennym tak naprawę należy dbać o kondycje i dietę przez cały rok. Jednak nie zawsze nam się to udaje. Kilka powyższych rad stosowanych systematycznie z pewnością pozwoli na odzyskanie formy w bardzo krótkim czasie.

Reklama



Agnieszka Pyrzanowska