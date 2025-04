Odpowiada okulista Małgorzata Górska

To jedno z najczęstszych schorzeń okulistycznych. Polega na zaburzeniu wydzielania łez, co powoduje utratę ochronnej warstwy wodnej i lipidowej na powierzchni gałki ocznej. Efektem jest podrażnienie spojówek, zaczerwienienie, pieczenie, uczucie piasku w oczach, nieostre (przymglone) widzenie, nadwrażliwość na światło i ból oczu. W kącikach gromadzi się ciągnąca wydzielina. Powieki sprawiają wrażenie ciężkich, obrzękniętych. Dolegliwości mogą się nasilać przy długim czytaniu, pracy przy komputerze oraz przebywaniu w pomieszczeniach klimatyzowanych. Leczenie polega na nawilżaniu gałki ocznej za pomocą kropli, tzw. sztucznych łez (do kupienia w aptece bez recepty).

W zależności od nasilenia objawów stosuje się je kilka razy dziennie, czasem nawet co 1–2 godziny. Pozwala to łagodzić dolegliwości, ale ich nie likwiduje. Trzeba też pamiętać, że suche oko jest bardziej podatne na infekcje. Dlatego najlepiej nie pocierać swędzących oczu brudnymi rękami ani niezbyt czystą chusteczką. Bardzo ważne jest też częste wietrzenie pomieszczeń, w których Pani przebywa. Dobrze nawilżone powietrze chroni bowiem przed wysuszeniem gałki oczne.

W trakcie pracy przed komputerem trzeba też robić kilkuminutowe przerwy. Proszę wtedy zamknąć oczy lub wykonać kilka mrugnięć, kierując wzrok w odległy kąt pokoju.