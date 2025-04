Właściwie każdy mężczyzna powinien regularnie badać swoje narządy płciowe. Nie mówimy tu jednak o badaniu w gabinecie lekarskim ani o codziennej kontroli. Chodzi raczej o parę istotnych elementów zdrowia intymnego, na które warto od czasu do czasu zwrócić uwagę. Jednym z nich jest łatwe do przeprowadzenia samobadanie jąder.

Jak badać jądra?

Każde jądro należy badać oddzielnie, w wygodnej pozycji zapewniającej dobry „dostęp”. Najlepiej przeprowadzać badanie po kąpieli lub prysznicu – wtedy skóra moszny jest rozluźniona, co ułatwia badanie. Należy raczej unikać badania bezpośrednio po lub przed stosunkiem – podniecenie seksualne sprawia, że narządy płciowe są nabrzmiałe, więc można niepotrzebnie się zaniepokoić lub odwrotnie – czegoś nie zauważyć.

Krok po kroku... w kroku

Badanie składa się z dwóch elementów – oglądania i dotykania. Na początku należy jądra obejrzeć, można to zrobić w lustrze. W tej części badania poszukujemy wszelkich zmian w wielkości jąder. Posługujemy się tu „porównaniem” między obydwoma jądrami – jeśli jedno jest wyraźnie większe lub mniejsze, może to nas zaniepokoić. Patrzymy również na skórę moszny pod kątem jej zaczerwienienia, zmiany zabarwienia lub powierzchni.

Potem przechodzimy do badania palpacyjnego, czyli badania dotykiem. Badając jądro należy przytrzymać je między kciukiem a palcami, używając do tego obydwu rąk. Delikatnie masując narząd w dłoniach i przesuwając po nim palcami, poszukujemy ewentualnych zgrubień, guzów czy nierówności.

Rak jądra

Regularne badanie pozwala na wczesne wykrywanie chorób jąder. Najpoważniejszą chorobą, jaka dotyczy tego narządu jest rak jądra. Dotyczy on najczęściej młodych mężczyzn, więc na badanie jąder nigdy nie jest za wcześnie. Objawem raka może być guz wyczuwalny w jądrze. Nie panikuj jednak, jak tylko wykryjesz jakieś zgrubienie! To może być również naczynie krwionośne, powrózek nasienny lub najądrze. Jest to jeszcze jeden argument za regularnym badaniem jąder.

Przyzwyczajenie się do częstej kontroli jąder ułatwia rozróżnianie prawidłowych struktur i niepokojących zmian. W wypadku jednak jakichkolwiek wątpliwości, nie wahaj się przed konsultacją z lekarzem. Specjalistą od chorób jąder jest urolog, ale zbadać może Cię także lekarz rodzinny.

Co może zaniepokoić?

zmiana wielkości jądra,

uczucie bólu lub „ciężkości” w jądrze,

lub „ciężkości” w jądrze, płyn w mosznie,

wyczuwalny guzek, zgrubienie, którego nie było wcześniej.

