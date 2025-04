Nasz lekarz na pewno zacznie od rozmowy, zebrania informacji, które pomogą ukierunkować dalsze postępowanie. Na pewno zapyta nas o ogólny stan zdrowia, aby wykluczyć choroby tarczycy, kory nadnerczy itp. Istotne będą również wszelkie odchylenia w rytmie krwawień miesiączkowych. Ważna też dla niego będzie nasza „przeszłość”- wszelkie przebyte stany zapalne oraz operacje w obrębie kamy brzusznej.

Polecamy: Co oznaczają nieregularne miesiączki?

Wykonaj badania ultrasonograficzne

Najczęściej wykonywanym badaniem jest ultrasonografia (USG). Jest to badanie bezbolesne. Wymaga jednak przygotowania, pozostania na czczo i wypełnienia pęcherza płynami przed badaniem. Informacje, jak się przygotować przekaże nam lekarz. USG pozwala wykryć niektóre zmiany w obrębie kobiecych narządów rodnych, takie jak guzy czy torbiele. Dla lepszego uwidocznienia tych narządów może być konieczne wykonanie USG przezpochwowego, w którym lekarz wprowadza sondę aparatu USG do pochwy. Nie należy się obawiać tego badania jest również bezbolesne, a na sondę nakładane jest zabezpieczenie. W praktyce stosuje się prezerwatywę.

Zmierz poziom hormonów

Nasz lekarz może zlecić również zbadanie poziomów różnych hormonów, w tym gonadotropin (FSH i LH), świadczących o prawidłowej funkcji jajników, ale także prolaktyny, progesteronu, testosteronu, hormonów tarczycy, hormonów kory nadnerczy. Wszystko to może ukazać, na co zwrócić uwagę w dalszej diagnostyce.

Udaj się na zdjęcia rtg

Kolejną metodą jest histerosalpingografia (HSG). Polega ona na wykonaniu zdjęć rtg narządów rodnych po uprzednim podaniu od strony szyjki macicy do jej jamy tzw. środka cieniującego, który pozwoli lepiej uwidocznić te struktury. Pozwoli ona wykryć nieprawidłowości budowy macicy, a także niedrożność jajowodów. Jest to badanie wykonywane bez znieczulenia i może być trochę nieprzyjemne. Trwa, jednak krótko.

Polecamy: Nadżerka macicy - ile o niej wiesz?

Zdecyduj się na histeroskopię

Innym badaniem, jakie może zlecić nam lekarz jest badanie endoskopowe - histeroskopia. Polega ono wprowadzeniu do jamy macicy wziernika, pozwalającego obejrzeć na ekranie wnętrze jamy macicy. Badanie jest wykonywane w znieczuleniu dożylnym, na sali operacyjnej.



Wymaga pobytu w szpitalu na ogół jednodniowego. Powikłania, np. obfite krwawienie spowodowane uszkodzeniem szyjki macicy czy ściany macicy przy wprowadzaniu wziernika, mogą wydłużyć czas hospitalizacji. Zdarza się to jednak bardzo rzadko. Zgłaszamy się do szpitala rano na czczo, z kompletem badań (grupa krwi, morfologia o tym dokładnie informuje nas wcześniej lekarz), a opuszczamy szpital w godzinach popołudniowych.

Reklama