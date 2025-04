Czy to kurzajka?

Kurzajka jest powierzchniowym zakażeniem naskórka. Zazwyczaj kurzajki przybierają charakterystyczny, kopulasty kształt. Mogą też przybrać postać nitek. Zwykle brodawki nie są bolesne, a otaczająca je skóra nie ulega stanowi zapalnemu.

Gdzie atakują kurzajki?

Najczęściej pojawiają się na dłoniach lub stopach, czyli w miejscach słabo ukrwionych. Jednakże nie jest to regułą – wirus HPV wywołujący brodawki atakuje skórę, błony śluzowe, a nawet genitalia. Kurzajki występują pojedynczo lub w grupie.

Jak dochodzi do zarażenia?

Zwykle do zarażenia dochodzi wskutek kontaktu z chorą osobą. Możliwe jest również rozsianie posiadanej zmiany – wówczas dochodzi do wytworzenia nowych ognisk.

Najczęściej zarażamy się kurzajkami w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi, w szczególności na basenach czy w internatach.

Co sprzyja zarażeniu?

Szczególnie podatne na zarażenie wirusem HPV są osoby o obniżonej odporności (np. po przebytej chorobie, w trakcie chemioterapii, nosiciele wirusa HIV). Powstawaniu i rozprzestrzenianiu się kurzajek sprzyjają również mikrouszkodzenia skóry.

Jak można leczyć kurzajki?

Kurzajki można zwalczać na wiele sposobów. Na rynku dostępne są preparaty do stosowania miejscowego. Alternatywą dla różnego rodzaju maści i żelów są domowe sposoby usuwania brodawek.

W ostateczności można zgłosić się do lekarza – dermatolog wymrozi, wytnie lub wypali kurzajkę.

W żadnym wypadku nie należy próbować wycinać kurzajki samemu, gdyż może dojść do zakażenia lub poważniejszego zranienia.

Niestety brodawki mają skłonność do nawracania, co sprawia, że leczenie bywa uciążliwe. Zwykle kuracja jest długotrwała.

Domowe sposoby leczenia kurzajek

W medycynie ludowej do usuwania kurzajek stosuje się sok z jaskółczego ziela. Glistnik jaskółcze ziele to pospolity chwast o okrągłym przekroju, pierzastosiecznych liściach i charakterystycznych żółtych kwiatach. Na skutek uszkodzenia pędu roślina wydziela żółty sok. Należy smarować nim kurzajkę 2-3 razy dziennie.

Podobne działanie posiada sok z mniszka lekarskiego.

Terapia z zastosowaniem tych ziół trwa 3 do 6 tygodni.

Można również smarować kurzajkę sokiem z cytryny lub czosnku.

Leki z apteki

W aptece dostępne są różnego rodzaju preparaty zawierające kwasy mlekowy oraz salicylowy. Niektóre z tych leków dostępne są na receptę. Środki te działają miejscowo, należy systematycznie nanosić je na kurzajkę, uważając, by preparat nie dostał się na zdrową skórę. Niektóre preparaty mają postać aerozolu.