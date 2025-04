Odpowiada ortopeda Aldona Olszewska-Szczepanowska

Paluch koślawy (halluks) to deformacja stopy, szczególnie często występująca u pań, które noszą obuwie z wysokim obcasem i szpiczastym czubkiem. Polega ona na odchyleniu palucha do boku w stawie śródstopno-palcowym, co powoduje dolegliwości bólowe. Jest konsekwencją płaskostopia poprzecznego.

By zapobiegać rozwojowi deformacji, trzeba wzmocnić mięśnie zginające palce (np. nosząc drewniaki bez pięt z poprzecznym paskiem). Leczenie polega na zakładaniu specjalnych wkładek podpierających śródstopie. By złagodzić ból, zaleca się zabiegi fizykoterapeutyczne (np. jonoforeza czy ultradźwięki). Czasem konieczna jest operacja, założenie gipsu i odciążenie nogi.

Należy też pamiętać o noszeniu obuwia z poszerzoną częścią przednią i na niskim obcasie.