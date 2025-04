Jak wzmocnić organizm jesienią?

Jesień to pora roku, w której organizm bardziej niż kiedykolwiek narażony jest na spadek odporności.Co możesz zrobić, by wzmocnić swoją odporność i uniknąć jesiennych przeziębień? Poznaj 3 niezawodne sposoby!



Zmiany temperatur, zwiększona wilgotność i przebywanie w przegrzanych pomieszczeniach nie służą zdrowiu. Z drugiej strony w pewnym stopniu sami jesteśmy sobie winni. Brak snu, niewłaściwa dieta i ruch ograniczony do minimum tylko pogłębiają złe samopoczucie. Żeby trwale wzmocnić swój układ odpornościowy, najlepiej zacząć już w pierwszych chłodniejszych dniach.

1. Zadbaj o dietę

Jesienią nie można obyć się bez witamin i minerałów, które wspomagają walkę z bakteriami. Warto wprowadzać do jadłospisu składniki bogate w witaminę C i A, grupę witamin B, cynk oraz kwasy Omega-3. Witamin najlepiej szukać w natce pietruszki, papryce, porzeczkach i cytrusach. W diecie nie może zabraknąć też czosnku, orzechów i miodu, a także rozgrzewających przypraw takich jak imbir, chili, kurkuma albo goździki. Jedz też jak najwięcej ciepłych posiłków, gdyż takie wzmacniają układ immunologiczny, a przy tym dają uczucie sytości na dłużej. I najważniejsze: nigdy nie wychodźmy z domu bez śniadania!

2. Niedobory uzupełnij suplementami diety

Nie zawsze nasza dieta jest w stanie zapewnić wystarczającą ilość witamin i składników mineralnych. W takiej sytuacji warto rozważyć przyjmowanie suplementów diety. Szczególnie ważne jest uzupełnianie witaminy C, która uszczelnia naczynia krwionośne. Do tego daje naturalną ochronę i pomaga zwalczyć infekcję w zarodku. Swoje miejsce w domowej apteczce powinny znaleźć także spirulina i chlorella. Suplementy diety z tymi algami morskimi mają silne działanie wzmacniające. Pomagają zmniejszyć uczucie zmęczenia spowodowane jesiennym przesileniem i delikatnie oczyszczają organizm z nagromadzonych toksyn.

3. Aktywność fizyczna

Wpisz na stałe codzienną dawkę ruchu do swojego kalendarza. Nawet kiedy temperatura spada do paru kresek powyżej zera, a na dworze mokro i ciemno, warto zmusić się przynajmniej do kilkuminutowego treningu. Dobra kondycja jest podstawą odporności. Brzydka pogoda nie może być wymówką. Wystarczy przecież dobrze wywietrzyć pokój, włączyć ulubioną muzykę i poćwiczyć albo potańczyć kilka minut.

