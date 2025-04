Najczęstsza przyczyna zachorowań: jedzenie



Pierwsze i najliczniejsze zagrożenie chorobowe wywołują artykuły spożywcze. Jedzenie surowych potraw, niemytych owoców czy picie nieprzegotowanej wody często powoduje u urlopowiczów przykre dolegliwości.

Należy się wystrzegać dań niewiadomego pochodzenia, zwłaszcza jeśli serwowane są na ulicy czy na plaży. Najlepiej wybierać potrawy poddane obróbce termicznej, a popijać je napojami butelkowanymi.

Niebezpieczne owady i pasożyty



Ryzyko zachorowania zwiększają także owady, w szczególności przenoszące wiele chorób komary i kleszcze. Starajmy się jak najbardziej od nich izolować: nosząc odpowiednie ubranie, używając moskitier i preparatów, które je odstraszają. Unikajmy też płytkich, stojących akwenów wodnych, w których mogą występować pasożyty wnikające do organizmu przez skórę lub otwory ciała. Na inne natrafić możemy na terenach z zanieczyszczoną ziemią, piaskiem lub porośniętych wysoką trawą. Solidne i pełne obuwie niech zatem będzie niezbędnym elementem bagażu.

Zagrożenie ze strony zwierząt



Zagrożenia występują również w styczności z (nie tylko dzikimi) zwierzętami. Najbardziej narażone są przede wszystkim dzieci, które mogą zarazić się wirusem wścieklizny. Rodzicie powinni zachować szczególną dbałość o to, by zminimalizować ryzyko kontaktu swoich pociech nawet z przyjaźnie wyglądającymi stworzeniami.

Zarażenie przez styczność z drugim człowiekiem



Niebezpieczny może się okazać też kontakt z innym (chorym) człowiekiem, który drogą kropelkową, poprzez zabiegi kosmetyczne i medyczne lub nawet przez dotyk może nas zarazić jakąś niebezpieczną chorobą.

Groźne choroby, którymi możemy się zarazić podczas wyjazdów



„Klątwa Faraona” i „zemsta Montezumy” to nie żadne magiczne fatum, jakie może kogoś dopaść podczas zagranicznych wojaży po Egipcie czy Meksyku, chyba że takim mianem określić biegunkę podróżnych. Atakuje ona niestety nawet co drugiego turystę, trwa kilka dni i skutecznie uprzykrza wypoczynek.

Duży odsetek osób zaraża się żółtaczką pokarmową, czyli WZW typu A. Może ona pozostać „pamiątką” po wizycie w krajach tropikalnych oraz takich, których standardy sanitarne nie należą do najwyższych. Podobnie jest w przypadku czerwonki amebowej czy duru brzusznego, które są również ciężkimi chorobami przenoszonymi drogą pokarmową.

Zainteresowani wyjazdem do krajów Afryki Subsaharyjskiej powinni być świadomi ryzyka zakażeń meningokokowych, powodujących sepsę czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W tym rejonie ryzyko zachorowania jest największe, ale drobnoustroje te występują niestety na całym świecie. Są jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności wśród dzieci. Przenoszą się najczęściej drogą kropelkową – poprzez kaszel i kichanie.

Wielu nieprzyjemności może dostarczyć podróżnikom wspominane już ukąszenie komara. Wirus przenoszony tym sposobem wywołuje m.in. japońskie zapalenie mózgu, które, jak sama nazwa wskazuje, występuje głównie w krajach Azji Południowo-Wschodniej (oprócz Japonii także w Chinach, Korei, Tajlandii, Wietnamie, Indiach, Malezji czy Nepalu). Aż 25 do 30% zachorowań kończy się zgonem, a spośród chorych powracających do zdrowia 30 do 50% boryka się z następstwami neurologicznymi tej choroby.

Komary są także sprawcami żółtej gorączki, która może być skutkiem wizyty w niektórych krajach Afryki i Ameryki Południowej. Z uwagi na ogromny wzrost takich zachorowań oraz śmiertelności wjazd w te rejony warunkuje tzw. „żółta książeczka”, czyli certyfikat poświadczający odpowiednie szczepienie.

Jeszcze większe żniwo niż żółta gorączka zbiera malaria, której przyczyny zachorowania są analogiczne. Występuje ona w aż 110 krajach, rocznie zapada na nią ponad 220 mln osób, z czego 1–3 mln umiera.

Z zagranicznych wojaży turyści wracają też z WZW typu B, cholerą, błonicą, polio czy krztuścem, a bywa i tak, że nawet pozostając w kraju wypoczynek możemy zakończyć u lekarza. Przykładem jest wciąż wysoki wskaźnik zachorowalności na boreliozę, której jak wiadomo nosicielami są kleszcze.

Niezbędne szczepienia



Statystyki dowodzą, że nawet największa ostrożność nie uchroni nas przed chorobą. Przedstawione zagrożenia nie znaczą na szczęście, że musimy podchodzić do każdego wyjazdu z obawą, tracąc przy tym radość z urlopu. Ryzyko zachorowania można bowiem zminimalizować lub nawet wykluczyć, jeśli podejmiemy wcześniej odpowiednie działania.

Elementarnym wyznacznikiem bezpieczeństwa są w tym przypadku szczepienia ochronne. To jeden z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym, wykorzystujący naturalne zdolności obronne organizmu. Chronią one nie tylko w danym sezonie, ale także podczas kolejnych wyjazdów, gdyż uodparniają na kilka lat, a niektóre nawet na całe życie.

Najlepiej wykonać je na 6–8 tygodni przed wyjazdem, gdyż najczęściej dopiero po takim okresie uzyskuje się całkowitą odporność.

Gdzie znaleźć informacje niezbędne przed podróżą?



Szczepienia ochronne najlepiej wykonywać w specjalistycznych Poradniach Medycyny Podróży. Spośród istniejących należy wybierać te, które są certyfikowane. Lekarze tam pracujący przedstawią nam rzetelnie bieżącą wiedzę o profilaktyce zdrowotnej, a same poradnie spełniają najwyższe standardy z zakresu udzielanych świadczeń oraz warunków lokalowo-sprzętowych.

Podczas wizyty w takim miejscu lekarz, uwzględniając kierunek podróży, formę wypoczynku, wiek, stan zdrowia czy indywidualne przeciwwskazania udzieli kompleksowej pomocy. Oprócz szczepienia dobierze odpowiednią profilaktykę lekową, przeciwmalaryczną i przeciwbiegunkową, zasugeruje stosowny skład apteczki oraz przedstawi zasady stosownych zabezpieczeń zdrowia w trakcie podróży. Na wsparcie medyczne mogą liczyć także te osoby, które korzystają z wycieczek typu „last-minute”.

