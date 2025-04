Jak dziecko może Cię oszukać?

Osoby z anoreksją na ogół nie spożywają posiłków z rodziną (najchętniej jedzą w samotności), ale z przyjemnością uczestniczą w ich przygotowywaniu. Dość często posługują się kłamstwem, by nie zjeść posiłku. Do najczęściej stosowanych przez osoby z anoreksją sposobów oszukiwania przy jedzeniu można zaliczyć:

– wyrzucanie lub chowanie jedzenia w kieszeniach, szafkach, serwetkach, torebkach, pod łóżko;

– wypijanie przed posiłkiem dużej ilości wody lub napojów typu light;

– schładzanie zupy, po to by ją odtłuścić;

– nakładanie potraw na talerz podczas nieobecności domowników, przekładanie ich kilkakrotnie sztućcami, po czym wyrzucanie ich do kosza (zabrudzone naczynia stanowią potwierdzenie, że posiłek został zjedzony);

– kupowanie produktów odtłuszczonych i przekładanie ich do opakowań po produktach o normalnej kaloryczności;

– trzymanie pokarmu w jamie ustnej, a potem wypluwanie go do toalety/kosza;

– wcieranie masła we włosy lub wkładanie go pod paznokcie.

Sport i suplementy

By utrzymać niską masę ciała, dziewczęta mogą także uprawiać intensywne ćwiczenia fizyczne (np. biegi, gimnastyka, basen, siłownia), zrezygnować ze środków komunikacji miejskiej, aktywnie uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego, wykonywać różne prace domowe, jednocześnie licząc spalane w ten sposób kalorie, prowokować wymioty, zażywać środki przeczyszczające, moczopędne i/lub leki wspomagające odchudzanie (np. chrom w tabletkach, zioła).

Znakomity matematyk i odbicie w lustrze

Dziewczęta z anoreksją potrafią szybko obliczyć wartość kaloryczną posiłku. Często przeglądają się w lustrze, nadmiernie koncentrują się na swoim wyglądzie. Dość często mierzą się i ważą. Osiągnięcie bardzo niskiej masy ciała powoduje, że czują się szczęśliwe, a także skłania do dalszego stosowania niewłaściwych sposobów kontroli i obniżania masy ciała. Dziewczęta są zadowolone, gdy zauważają w lustrze „wystające” kości biodrowe, mostkowe i łopatkowe.

Niebezpieczne przyjaźnie, modlitwa i tabele kaloryczne

Osoby chorujące na anoreksję psychiczną określają tabele kaloryczne jako zbiór użytecznej wiedzy, wskazówki typu „co jeść, a czego unikać”. Czytają je kilka razy w ciągu dnia, uczą się na pamięć wartości kalorycznych poszczególnych produktów. Chętnie kontaktują się także za pomocą Internetu z innymi dziewczętami chorującymi na jadłowstręt psychiczny. Na stronach internetowych (tzw. pro-Ana) znajdują m.in. informacje o sposobach prowokowania wymiotów i oszukiwania przy jedzeniu. Czasami dziewczyny modlą się także za swoje koleżanki, których masa ciała przestała się zmniejszać.

