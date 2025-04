Jak zacząć pić wodę? Poznaj 5 prostych rad!

Ponad 60% masy ciała dorosłego człowieka to woda. Już niewielki spadek nawodnienia jest dla organizmu odczuwalny i może być niebezpieczny. Współczesny tryb życia sprawia, że na odwodnienie są narażone nawet zdrowe, regularnie odżywiające się osoby. Jak przyzwyczaić się do picia wody?

Jakie jest zapotrzebowanie organizmu na wodę?

Błędem jest myślenie, że pić należy, gdy poczuje się pragnienie. To jedna z pierwszych oznak odwodnienia. Przeciętnie u dorosłego, zdrowego człowieka dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi od 2-4 proc. masy ciała, czyli przykładowo, dla osoby o masie ciała równej 70 kg zapotrzebowanie wynosi od 1,4 do 2,8 litra. Innym przelicznikiem zapotrzebowania na wodę jest ilość spożywanych kalorii. Przyjmuje się, że na 1 kcal przypada 1 ml wody. Czyli dieta na poziomie 2000 kcal powinna być uzupełniona 2 litrami wody. Dzieci mają większe niż dorosły człowiek zapotrzebowanie na wodę - powinny one przyjmować płyny w ilości porównywalnej do 10-15 proc. masy ciała. Płyny należy przyjmować często, w małych porcjach - najlepiej po 100-150 ml w ciągu godziny. Pierwsza porcja wody powinna na nas czekać już po przebudzeniu, a ostatnia tuż przed snem.

Jak przyzwyczaić się do picia wody?

Oto kilka sprawdzonych rad, dzięki którym picie wody wejdzie nam w krew. Dosłownie i w przenośni.

Zaczynaj dzień od szklanki wody – wpłynie to korzystnie na metabolizm i Twoje samopoczucie.

– wpłynie to korzystnie na metabolizm i Twoje samopoczucie. Nie lubisz smaku czystej wody? Do szklanki wciśnij trochę soku z cytryny czy pomarańczy, dodaj kilka listków mięty, albo odrobinę imbiru . Możesz też użyć witamin w postaci tabletek do rozpuszczania.

. Możesz też użyć witamin w postaci tabletek do rozpuszczania. Zaopatrz się w wygodne rozwiązania, np. dystrybutor wody, dzięki któremu Ty i Twoja rodzina będziecie mieli stały dostęp do wody źródlanej. Pozbędziesz się problemu dźwigania ciężkich zgrzewek, bo woda będzie dostarczana do domu przez dostawcę. To nie tylko praktyczne, ale i ekonomiczne rozwiązanie . Mając stały i wygodny dostęp do źródlanej wody częściej będziesz po nią sięgać.

dzięki któremu Ty i Twoja rodzina będziecie mieli stały dostęp do wody źródlanej. Pozbędziesz się problemu dźwigania ciężkich zgrzewek, bo woda będzie dostarczana do domu przez dostawcę. . Mając stały i wygodny dostęp do źródlanej wody częściej będziesz po nią sięgać. Popijaj po kilka łyków wody co pewien czas, nie tylko wtedy, gdy chce Ci się pić – w ten sposób będziesz stale nawadniać organizm i unikniesz nieprzyjemnego uczucia „pełnego brzucha”. Niezależnie od tego, czy odpoczywasz na kanapie, czy pracujesz przy biurku, miej obok siebie szklankę z wodą – wtedy nie zapomnisz konieczności uzupełniania płynów.

– w ten sposób będziesz stale nawadniać organizm i unikniesz nieprzyjemnego uczucia „pełnego brzucha”. Niezależnie od tego, czy odpoczywasz na kanapie, czy pracujesz przy biurku, – wtedy nie zapomnisz konieczności uzupełniania płynów. Naucz się pić wodę do posiłków i zamawiać wodę w restauracji. Woda nie ma smaku, dzięki czemu lepiej poznasz i docenisz smaki potraw, jakie pojawią się na stole.

