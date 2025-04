Kwaśne pH i mikroflora – naturalne bariery ochronne

Organizm wyposażony jest we własny mechanizm obronny, który skutecznie chroni miejsca intymne przed infekcjami. Są to:

odpowiednie, kwaśne pH pochwy , którego wartość wynosi około 5,5;

, którego wartość wynosi około 5,5; specyficzna mikroflora miejsc intymnych, będąca siedliskiem pałeczek kwasu mlekowego LAB (Lactic Acid Bacteria) zwanych „stróżami zdrowotności pochwy”.

Czynniki te utrzymują kwaśny odczyn środowiska i stanowią barierę ochronną przed szkodliwymi mikrobami, w tym groźnym grzybem Candida albicans. Gdy równowaga mikroflory – stosunek pałeczek kwasu mlekowego do chorobotwórczych mikroorganizmów – zostaje zachwiana, wzrasta ryzyko podrażnień i zakażeń, co może prowadzić do uciążliwych dolegliwości, takich jak swędzenie, pieczenie, zaczerwienienie, podrażnienia czy nawet przewlekłe stany zapalne.

Co zaburza mikroflorę miejsc intymnych?

Na równowagę mikroflory negatywnie wpływają:

kuracje antybiotykowe,

antykoncepcja ,

, zaburzenia hormonalne związane z okresem ciąży bądź menopauzy,

alergie,

cukrzyca.

Jednak do podrażnień, a co za tym do infekcji, może prowadzić również nieprawidłowa higiena. Aby zapobiec dolegliwościom ze strony miejsc intymnych, powinniśmy zrezygnować ze stosowania gąbek (stanowią one idealne środowisko dla rozwoju bakterii) oraz mydeł o wysokim pH (11-12), a także powinniśmy ograniczyć kąpiele w wannie.

Podrażnienia mogą również powodować zapachowe wkładki (najlepiej stosować te wykonane z „oddychającego materiału”) oraz noszenie zbyt obcisłej bielizny czy spodni.

Jak zadbać o prawidłową higienę miejsc intymnych?

Prysznic jest zdecydowanie zdrowszy od kąpieli w wannie. Przemywając intymne części ciała, zawsze należy pamiętać o właściwym kierunku (zawsze od przodu ku tyłowi), aby zapobiec przedostaniu się do pochwy groźnych mikroorganizmów z okolic odbytu. Do wycierania przeznaczmy osobny ręcznik.

Warto również zrezygnować ze zwykłego mydła i sięgnąć po specjalne żele przeznaczone do higieny okolic intymnych. Preparaty z tej grupy są bardzo delikatne (podobnie jak te przeznaczone do ochrony skóry dzieci do 3. roku życia oraz kosmetyki do pielęgnacji okolic oczu). Ich skład musi być starannie dobrany i przebadany w specjalistycznych ośrodkach przez lekarzy ginekologów i dermatologów pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Preparat utrzyma na skórze lekko kwaśny odczyn pH i nie wpłynie negatywnie na naturalną mikroflorę skóry, a przy tym dodatkowo będzie działał na błony śluzowe nawilżająco, regenerująco i łagodząco.

