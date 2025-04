Dlaczego dłonie tak często się wysuszają?

Skóra dłoni ma niewielką ilość gruczołów łojowych i niedużą ilość tkanki tłuszczowej. Budowa skóry dłoni nie zabezpiecza jej w wystarczający sposób przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Co niszczy skórę rąk?

Najbardziej niekorzystne działanie mają środki czystości przeznaczone do mycia naczyń i łazienek. Także upały i mrozy powodują szybkie niszczenie skóry rąk. Jeśli często w ciągu dnia myje się ręce, zmywa, pierze ręcznie, nieuniknione jest wysuszenie dłoni, ich zaczerwienienie czy swędzenie. Dlatego mając kontakt z detergentami, warto zakładać gumowe rękawiczki. Często preparaty te zawierają substancje żrące, które działają nie tylko na zabrudzoną umywalkę, lecz także na nie osłonięte dłonie.

Kremy do rąk

Warto kupić krem do rąk intensywnie nawilżający z witaminami A i E. Kremy należy delikatnie wcierać w dłonie 2-3 razy dziennie.

Parafina – metoda na suche dłonie

Jeśli chcemy zadbać o dłonie domowymi sposobami, możemy wykonać tak zwany zabieg parafinowy. Kupioną w aptece parafinę należy podgrzać i wlać do pojemniczka, w którym łatwo będzie umieścić dłoń. Najpierw trzeba ręce dokładnie umyć i posmarować grubo kremem, najlepiej zawierającym w swoim składzie panthenol. Następnie dłonie należy włożyć do miseczki z ciepłą parafiną. Takie zanurzenie trzeba wykonać 3-4 razy z 2-3-minutowymi przerwami. Następnie każdą rękę należy owinąć folią aluminiową i ściereczką, która zatrzyma ciepło. Po pół godziny ręce można rozpakować i usunąć parafinę. Skóra będzie delikatna i przyjemna w dotyku.

Zrób krem sama

Do zabiegów pielęgnacyjnych dłoni zaliczamy również peeling. Krem do peelingu można kupić w każdej drogerii, może być taki sam jak do peelingu twarzy. Ewentualnie taki peeling możemy sporządzić sami, np. z oliwy, soku z cytryny i wiórków kokosowych. Taki krem trzeba wmasowywać w dłonie przez 10-15 minut i zmyć ciepłą wodą.

Możemy również przygotować maseczkę do rąk. Aby ją wykonać, należy wymieszać 2 łyżki oliwy z oliwek z żółtkiem i odrobiną mleka. Po kilku minutach od jej nałożenia dłonie należy umyć w ciepłej wodzie. Będą one miłe w dotyku i odpowiednio natłuszczone.

Zimowa ochrona

W czasie zimy dłonie są narażone na odmrożenia. Są wtedy zaczerwienione, szorstkie i popękane. Aby były w dobrej kondycji, warto myć je na przemian zimną i ciepłą wodą. Przed każdym wyjściem na mróz, przynajmniej pół godziny przed spacerem, trzeba dłonie posmarować maścią nagietkową lub tłustym kremem.

