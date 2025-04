Jak zadbać o zdrowie przed wyjazdem na wakacje?

Przed wyjazdem warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które zabezpieczą nas przed nieprzyjemnymi sytuacjami. Zobacz, co możesz zrobić by zabezpieczyć swoje zdrowie.



1. Poinformuj bliskich

Zawsze uprzedźmy kogoś bliskiego o terminie wyjazdu, dacie planowanego powrotu oraz dokładnym miejscu, w które się udajemy. Dzięki temu twoi bliscy będą mieli szansę zareagować, gdy coś ci się stanie

2. Zapisz ważne numery telefonów

Warto mieć zapisane (nie tylko w telefonie) numery do zaufanych osób. Jeśli wyjeżdżamy za granicę, koniecznie miejmy ze sobą numer do ambasady lub konsulatu Polski w danym kraju. W razie np. zgubienia paszportu, będziemy mogli sprawnie skontaktować się z placówką, by ta udzieliła nam pomocy.

3. Miej pod ręką apteczkę

Kompletując przed wyjazdem podróżną apteczkę, pamiętaj o wodzie utlenionej, plastrach, bandażu, małych nożyczkach, jak również środkach przeciwbólowych czy na biegunkę. Dodatkowo, w apteczce trzymaj leki zalecone przez lekarza. Na czas podróży zaopatrzmy się w ich zapas.

4. Miej przy sobie informacje o swoim stanie zdrowia

Informacje będą pomocne dla lekarzy lub ratowników, jeśli nagle podczas wyjazdu będziemy potrzebować ich pomocy. Takie informacje w formie elektoronicznej możesz umieścić np. w e-kartotece platformy MinHolderNet.

5. Dowiedz się jak najwięcej o miejscu wyjazdu

Zaopatrzmy się w przewodnik po danym mieście lub kraju. Poznamy dzięki temu miejsca, które szczególnie warto zobaczyć. Dodatkowo upewnij się, że wiesz gdzie jest najbliższy szpital, przychodnia, lub gdzie możesz kupić podstawowe leki. Warto też zapisać kilka podstawowych zwrotów, które pozwolą ci porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą jeśli zajdzie taka konieczność.

