Jak wygląda?

Okres wylęgania choroby wynosi średnio 2-3 miesiące. Typową zmianą mięczaka zakaźnego jest stosunkowo duża grudka lub mały, półprzezroczysty, twardy guzek koloru perłowego, cielistego lub szarobiałego. Część wykwitów ma charakterystyczne pępkowate zagłębienie w części środkowej. Pierwsze zmiany mają zazwyczaj wielkość główki od szpilki lecz już po kilku tygodniach osiągają przeciętną wielkość 3-5mm. Guzki mogą być pojedyncze lub występować w grupach. U około 10% pacjentów, dookoła guzków pojawia się obwódka

zapalna. Czasami dochodzi do wtórnej infekcji bakteryjnej guzka w wyniku drapania.

Kogo zakaża?

Zachorowania mięczakiem zakaźnym występują powszechnie na całym świecie. Statystycznie najczęściej zakażenia wirusem MCV obserwuje się u dzieci - przeniesione przez bezpośredni kontakt z osobą chorą lub poprzez przedmioty (najczęściej ubrania) oraz u dorosłych od 15 do 29 lat przeniesione w mechanizmie kontaktu bezpośredniego lub częściej w wyniku kontaktów seksualnych. Osobną grupą szczególnie narażonych na infekcję MCV są ludzie z osłabioną odpornością.

Gdzie występuje?

U dorosłych zakażonych w wyniku aktu seksualnego zmiany umiejscawiają się w okolicach narządów płciowych. U mężczyzn najczęściej na skórze członka, zaś u kobiet w obrębie wzgórka łonowego, wewnętrznej powierzchni ud oraz owłosionej części warg sromowych większych. Wykwity mięczaka spotyka się również w szparze pośladkowej, na pośladkach i pachwinach.

U dzieci zmiany pojawiają się typowo w obrębie twarzy, kończyn oraz klatki piersiowej. Chociaż wykwity mięczaka mogą pojawić się praktycznie w każdym miejscu na skórze to bardzo rzadko obserwuje się je na dłoniach lub stopach.

Jak go leczyć?

Leczenie mięczaka zakaźnego polega na usunięciu zmian za pomocą krioterapii, łyżeczkowania, wycięcia czy elektrokoagulacji lub lasera. Część wykwitów ustępuje samoistnie. Jest to związane z pojawieniem się miejscowego stanu zapalnego i reakcją immunologiczną na antygeny wirusa. Ze względu na dużą zakaźność nie zaleca się pozostawiania zmian bez leczenia.

Gdy spada odporność...

U osób bez zaburzeń immunologicznych liczba guzków mięczaka waha się od kilku do kilkunastu, podczas gdy u osób z osłabioną odpornością liczba wykwitów może osiągnąć setki a pojedyncze guzki mogą osiągnąć 1-2 centymetry. Ponadto wykwity wykazują skłonność do rozsiewania się nawet w wyniku niewielkich urazów.

