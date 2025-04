Fot. Fotolia

Choroba zwyrodnieniowa stawów – profilaktyka

Jak zadbać o bezpieczeństwo swoich stawów? Konieczne jest byśmy regularnie uprawiali sport i w ten sposób wzmacniali mięśnie i stawy, a także utrzymywali prawidłową wagę ciała. Co ważne, podczas ćwiczeń musimy zadbać o to, by nie przeciążać stawów.

W odpowiedni sposób powinniśmy podnosić ciężkie przedmioty, zachowywać prawidłową postawę ciała podczas wykonywania codziennych czynności. Natomiast wady postawy należy korygować.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Co zrobić, gdy jednak dopadną nas zwyrodnienia? Przede wszystkim nie możemy zaniedbywać choroby i jak najszybciej musimy rozpocząć leczenie. Obecnie wykorzystywane są różne metody walki z problemem. Są one dobierane do stopnia zaawansowania schorzenia i indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kiedy odczuwamy ból często sięgamy po maści i tabletki przeciwbólowe, trzeba jednak uświadomić sobie, że środki farmakologiczne przynoszą tylko doraźne efekty. Stosuje się również środki przeciwzapalne.

Sprawdzonym sposobem, przynoszącym najlepsze rezultaty jest korzystanie z pomocy wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

"Po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i badania specjalista dobierze terapię odpowiednią do stanu zdrowia pacjenta. Właściwy program ćwiczeń oraz zabiegów wykonywany w gabinecie terapii manualnej i rehabilitacji skutecznie pomaga w bólach zwyrodnieniowych.

Terapia manualna wykonywana przez wykwalifikowanego terapeutę oraz odpowiednio dobrane ćwiczenia, wspomagane zabiegami fizykoterapeutycznymi, takimi jak:

krioterapia,

hydroterapia,

elektroterapia,

magnetoterapia,

naświetlanie laserem i lampami

znacznie zmniejszają ból, rozluźniają mięśnie, działają przeciwzapalnie, zwiększają zakres ruchu, a nawet hamują proces zwyrodnieniowy poprawiając jakość życia i samopoczucie pacjentów" – mówi Marcin Grześkowiak, dyplomowany terapeuta manualny i fizjoterapeuta z poznańskiej Kliniki Promienistej.

W ostateczności, gdy inne metody nie przynoszą rezultatów, przeprowadza się operację polegającą na usunięciu zniszczonych powierzchni stawowych i wszczepieniu endoprotezy.

