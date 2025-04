Stan przedrzucawkowy jest zespołem objawów pojawiającym się najczęściej po 20 tygodniu ciąży, w którym na pierwszy plan wysuwa się nadciśnienie tętnicze oraz białkomocz. Przy tym mogą występować również bóle głowy, bóle w nadbrzuszu, zaburzenia widzenia. Może również dochodzić do poważnych uszkodzeń wątroby, nerek itd. Matki, które w ciąży rozwinęły te powikłanie mają później zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego, chorób serca, cukrzycy, wylewu. Również dzieci pochodzące z tych ciąż rodzą się zazwyczaj przedwcześnie i są przez to narażone na wiele komplikacji.Badacze posłużyli się bardzo prostą metodą. Porównali mianowicie krew od 60 kobiet, u których stwierdzono stan przedrzucawkowy z 60 kobietami, które nie rozwinęły tego powikłania. Krew pobrano jednak już w 15 tygodniu ciąży. Tym sposobem odkryto 45 czynników związanych z metabolizmem, które uległy zmianie u ciężarnych ze stanem przedrzucawkowym. Ta liczba została zawężona do 14 substancji. Taki metaboliczny odcisk palca mógłby stać się podstawą prostego testu i tym samym ocalić życie tysiącom kobiet szczególnie w krajach trzeciego Świata, gdzie rocznie z powodu tego powikłania umiera 75000 kobiet.Jak na razie pierwsze próby wykazały 90% skuteczność nowego testu. Jednak w 24 % procentach przypadków rozpoznano zagrożenie również u kobiet, które później nie rozwinęły stanu przedrzucawkowego. Zmusza to badaczy do dalszej pracy nad swoistością testu. Badanie można znaleźć na łamach czasopisma Hypertension.Źródło: Reuters/ kp

