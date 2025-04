Dbaj o serce



Kwestie oszczędzania zazwyczaj są poruszane w kontekście ekonomicznym. Tak naprawdę oszczędzanie można również rozpatrywać w odniesieniu do zdrowia. Coraz więcej osób, chcąc poprawić swój status materialny, forsuje organizm pracą ponad normę, zapominając o własnym zdrowiu. Zaniedbania w tym zakresie mogą jednak szybko doprowadzić do sytuacji, kiedy ilość nagromadzonych pieniędzy nie wystarczy, by odratować utracone zdrowie.

Oszczędzaj nerwy



Nie denerwuj się bo dostaniesz zawału – ile jest prawdy w tym stwierdzeniu?

Żyjąc w pośpiechu, stałym poczuciu braku czasu, gubiąc się w nadmiarze obowiązków, brakuje nam wytchnienia, nie potrafimy mądrze gospodarować naszym życiem. Stajemy się nerwowi, zestresowani. A tymczasem to właśnie stres jest jedną z głównych przyczyn zawału serca.

Serce w nerwach



Dobrze znamy uczucie szybkiego bicia serca przed jakąś trudną sytuacją. Zaczyna się w naszej głowie, a kończy... w sercu. Kołatanie, bóle w klatce piersiowej, duszności, osłabienie, uczucie lęku – te wszystkie objawy mogą sygnalizować zawał.

Współczesne badania wykazują, że nerwy, gniew, nadpobudliwość, niewłaściwe odżywianie wywołują spadek odporności immunologicznej. W wyniku tego, nasz organizm ma problem ze zwalczaniem bakterii i wirusów.

Skutki stresu



Bywa tak, że człowiek przestaje sobie radzić w sytuacjach wymagających dużej mobilizacji organizmu. Jeśli są one powtarzalne i długotrwałe, dochodzi do niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, w tym również do choroby wieńcowej, jak i zawału serca.

Cenne minuty



W Polsce każdego dnia ratownicy medyczni toczą walkę z czasem o ludzkie życie. Problemy ze strony układu krążenia od lat bowiem znajdują się w czołówce najczęściej występujących chorób naszego społeczeństwa.

W przypadku schorzeń kardiologicznych liczą się minuty, można jednak znacznie przyspieszyć proces skutecznego leczenia dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym, a dokładniej telemedycynie. „Ta forma opieki zdrowotnej wykorzystuje rozległe możliwości nowoczesnej telekomunikacji, umożliwia szybką diagnozę i zapewnia opiekę medyczną poprzez natychmiastowe przesyłanie niezbędnych informacji, takich jak zdjęcia rentgenowskie, echogramy czy wyniki badań EKG” – mówi Mieszko Skoczylas z Physio-Control.

Kardiolodzy twierdzą, że „czas to mięsień" – im szybciej pacjent dotrze na zabieg, tym mniejsza jest martwica mięśnia sercowego i wzrasta szansa na skuteczną pomoc oraz powrót do pełni zdrowia.

Jak zapobiegać?



Zaplanujmy co najmniej pół godziny spaceru każdego dnia. Weekendowy kontakt z naturą – pachnący świeżością las i śpiew ptaków, mogą dostarczyć energii na cały następny tydzień. Możliwość wygospodarowania czasu tylko dla siebie, spotkanie z przyjaciółmi, rozmowa z kimś bliskim, czytanie – wszystko to eliminuje napięcie. Wszelka aktywność fizyczna, uprawianie sportu są niewątpliwie najlepszym sposobem, aby okiełznać stres.

Aby zapewnić sobie dobre samopoczucie, warto pamiętać o zdrowym odżywianiu i odpowiedniej dawce dobrego humoru każdego dnia.

