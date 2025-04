Fot. Fotolia

Reklama

Serce kurczy się 100 tysięcy razy w ciągu dnia!

W ciągu jednego dnia serce kurczy się średnio 100 tys. razy. To znaczy, że gdy dobijemy do siedemdziesiątki, na „liczniku” będzie miało ponad 2,5 miliarda uderzeń. Jak mu się za tę ciężką pracę odwdzięczamy? Nierzadko stresem, niezdrowym odżywianiem, paleniem papierosów. Efekt to coraz częściej występujące dolegliwości związanych z układem krążenia, takie jak:

miażdżyca,

zawał mięśnia sercowego,

choroba wieńcowa,

nadciśnienie tętnicze.

Wielu z nich można zapobiec lub wykrywając we wczesnym stadium – skutecznie leczyć. By było to możliwe, musimy jednak pamiętać o pewnych zasadach.

Serce to najsilniejszy mięsień w naszym organizmie – mogłoby wypompować krew nawet na dziewięć metrów w górę! Taka ogromna moc jest niezbędna, by dostarczyć ją do każdego zakątka naszego ciała. Żeby jednak utrzymać serce w dobrej formie, trzeba o nie dbać i pamiętać o profilaktycznych badaniach.

Zobacz także: Na czym polega screening serca?

Jak zapobiegać chorobom serca?

"Wbrew pozorom przyczyn chorób serca najczęściej nie należy szukać w genach, bo tylko kilka procent z nich jest spowodowanych dziedzicznymi obciążeniami. Za większość zachorowań jesteśmy odpowiedzialni my sami i nasz styl życia" – podkreśla dr n. med. Mieczysław Kopacz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Medicover.

Kondycji serca nie służy nie tylko stres, ale także niewłaściwa dieta, z którą często wiąże się nieprawidłowa masa ciała. Szczególnie niebezpieczna jest otyłość brzuszna, przy której tłuszcz odkłada się w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej.

Jeśli chcemy zadbać o nasze serce, pamiętajmy o tym, by unikać tego, co mogłoby do otyłości doprowadzić, a więc zadbajmy przede wszystkim o to, by w naszym jadłospisie było jak najmniej nasyconych kwasów tłuszczowych oraz tłuszczów trans, których źródłem są między innymi fast foody i tłuste dania.

Zrezygnujmy też z nadmiaru soli i nie nadużywajmy alkoholu. Dieta powinna być bogata w:

produkty pełnoziarniste,

warzywa,

chude mięso,

nabiał,

zdrowe tłuszcze nienasycone, w szczególności te zawierające kwasy tłuszczowe omega-3 (znajdziemy je na przykład w rybach i oliwie z oliwek).

Reklama

Chcesz mieć zdrowe serce? Nie pal papierosów!

By uniknąć „oponki” na brzuchu, pamiętajmy również o aktywności fizycznej. "Regularny ruch pozwoli utrzymać wagę w ryzach i zredukować stres oraz obniżyć poziom cholesterolu czy glukozy we krwi. Usprawni także pracę serca i zadba o odpowiednią elastyczność naczyń krwionośnych, poprawi też przepływ krwi w naczyniach i obniży ciśnienie" – wymienia dr n. med. Mieczysław Kopacz.

Dla serca szczególnie niebezpieczne jest także palenie papierosów. "Substancje zawarte w wyrobach tytoniowych sprzyjają zwężeniu naczyń krwionośnych, można więc powiedzieć, że każdy wypalony papieros zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy, a stąd już prosta droga do zawału serca. Nikotyna podnosi również tętno i ciśnienie krwi, a tlenek węgla łącząc się z hemoglobiną upośledza transport tlenu do tkanek – mówi dr n. med. Mieczysław Kopacz.

Szkodliwe dla zdrowia jest samo wdychanie dymu tytoniowego, dlatego także bierni palacze powinni mieć się na baczności.

Źródło: Materiały prasowe Wizerunkowo.com

Zobacz także: Na czym polega wizyta u kardiologa?