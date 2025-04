Podstawowy metabolizm określa zapotrzebowanie energii na czynności życiowe (nawet w trakcie snu). Kolejnym krokiem jest włączenie takiej ilości kalorii ze składników odżywczych, aby odpowiadały aktywności fizycznej w ciągu dnia.

W jaki sposób określić własne zapotrzebowanie kaloryczne?



Ta metoda odnosi się do przeciętnego, dorosłego człowieka, prowadzącego siedzący tryb życia. Podstawowy metabolizm potrzebuje około 20 kcal (kilokalorii) na każdy kilogram należnej masy ciała.

Osoba, której należna masa ciała wynosi 50 kg, potrzebuje 1500 kcal do zabezpieczenia podstawowych czynności metabolizmu.

Przy normalnej aktywności fizycznej: na każdy kilogram należnej masy ciała powinno przypadać dodatkowo 6 kcal. (np. osoba o należnej masie ciała 50 kg potrzebuje dodatkowo 300 kcal. 1500 kcal podstawowego wydatku łączy się z dodatkowymi 300 kcal, co daje w efekcie 1800 kcal). UWAGA! Metoda stosowana u osób redukujących wagę w początkowej diecie odchudzającej.

Przewodnik po redukcji wagi



Konsultacja medyczna



Przed rozpoczęciem kuracji odchudzającej i dużymi zmianami w zwalczaniu przyzwyczajeń, dobrym pomysłem jest konsultacja medyczna, szczególnie gdy nadwaga lub otyłość jest znacznych rozmiarów. Taka kontrola jest niezbędna w ujawnieniu zagrożeń zdrowotnych w postaci nadciśnienia tętniczego, wysokiego cholesterolu lub cukrzycy. Mobilizuje w pewien sposób do podjęcia kuracji i uświadamia o jej konieczności.

Prowadzenie dzienniczka żywieniowego

Bardzo dużo osób nie kontroluje swojego żywienia w ciągu dnia. Często nie pamiętają niektórych posiłków i przekąsek. Taki brak kontroli wpływa na nadkonsumpcję żywności, zbyt częste posiłki, spożywanie nieprawidłowych przekąsek, napojów i słodzonych soków. Jeśli spożywanych jest więcej kalorii, niż wymaga tego organizm, można być pewnym konsekwencji.

Dzienniczek żywieniowy pomaga samodzielnie zidentyfikować i wyeliminować przeoczone, dodatkowe źródło kalorii w diecie. Przy próbie zapamiętania wszystkich produktów spożytych w ciągu dnia, często pomijane są płyny, które także zawierają kalorie (słodkie napoje, soki, nektary, słodzona kawa i herbata i napoje alkoholowe).

Polecamy: Jak prowadzić dzienniczek żywieniowy?

Źródło: Anika Ragiel, "Schudnij skutecznie i bezpiecznie. Schudnij zdrowo!", Wydawnictwo Printex