Odrzuć suszarkę, chwyć witaminy!

Niektórym formom łysienia można zapobiegać – dotyczy to szczególnie łysienia, które jest efektem złej pielęgnacji, nadużywania środków stylizujących. Można również zmienić dietę, by nie mieć anemii oraz niedoborów witamin i minerałów.

Grzybica?

Należy również dbać o higienę głowy, chociaż grzybica nie jest efektem zaniedbań, ale zarażenia. Nie ma innej rady: potrzebne jest bardzo intensywne leczenie. Niektóre grzybice skóry głowy wymagają hospitalizacji.

Co robić?

Łysienie typu męskiego można powstrzymać – nie można go jednak wyleczyć – stosując w wypadku mężczyzn leki przyjmowanie doustnie oraz leki do wcierania.

Obecnie na rynku jest coraz więcej preparatów, które powodują zahamowanie łysienia z przyczyn DHT. Niestety, nie zawsze te preparaty powodują odrost utraconych włosów, co dotyczy przede wszystkim mężczyzn. Najlepiej wówczas zastosować nieinwazyjną implantację łysych miejsc, co poprawi komfort psychiczny. O pozostałe na głowie włosy trzeba nadal dbać i zapobiegać ich wypadaniu.

Łojotokowe zapalenie skóry

Dość żmudne jest leczenie łojotokowego zapalenia skóry i dlatego wymaga to od pacjenta cierpliwości. Niestety, trzeba się liczyć z nawrotami choroby. Jednak jeśli nie było stanów ropnych na głowie, to po wyleczeniu włosy odrastają.

Trzeba dbać o dobrą kondycję całego organizmu, a gdy coś się dzieje z włosami, poprosić o diagnozę specjalistę, do którego zgłosić się można bez skierowania.

