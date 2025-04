Funkcje skóry



Skóra to narząd, który pełni kilka bardzo istotnych funkcji. Jej specyficzna, warstwowa budowa oraz powierzchnia, która stanowi około 2m2 stanowi barierę, która oddziela narządy wewnętrzne od zewnętrznych. Ponadto, skóra jest także narządem zmysłu, odgrywa szczególną rolę w procesie termoregulacji, bierze udział w wydalaniu wody i elektrolitów - dotyczy to również potu i łoju.

Wygląd skóry wpływa na ocenę ogólną stanu organizmu.

Odleżyny



Odleżyny to uszkodzenia skóry. Powstają na skutek niedokrwistości tkanek pod wpływem ucisku czy tarcia. Niedotlenienie przyczynia się do obumierania komórek i martwicy tkanek. Choć zdrowe tkanki są oddzielone od obumierających, to wokół odleżyny powstaje zapalenie.

Z początku rana jest siedliskiem bakterii z flory fizjologicznej chorego, ale z czasem gromadzą się na niej bakterie chorobotwórcze. Bakterie się mnożą i prowadzą do zakażenia miejscowego, lecz z czasem mogą być źródłem zakażenia ogólnego – np. posocznicy.

Jak temu zapobiec?



Profilaktyka jest znacznie bardziej korzystna od leczenia, zarówno ze względu na powstanie bardzo trudno gojących się ran, jak i ze względu na samopoczucie oraz jakość życia samego chorego. Ponadto terapia leczenia odleżyn jest bardzo długotrwała a jej koszta wysokie.

Zapobieganie powstawaniu odleżyn

Grupa ryzyka – część chorych bardziej aniżeli inni jest narażona na powstawanie odleżyn. Należy wówczas zadbać o odpowiedni plan działania, potrzebne środki i sprzęt rehabilitacyjny.

– część chorych bardziej aniżeli inni jest narażona na powstawanie odleżyn. Należy wówczas zadbać o odpowiedni plan działania, potrzebne środki i sprzęt rehabilitacyjny. Zmniejszenie ucisku – lub jego całkowite unikanie. Pomocna jest w tym wypadku zmiana pozycji ciała (co 2 godziny, a w nocy co 4 godziny), używanie materacy i poduszek przeciwodleżynowych. Przydatne są także specjalne podkładki i kółka oraz niezbędna jest kontrola ułożenia chorego i stanu jego pościeli.

– lub jego całkowite unikanie. Pomocna jest w tym wypadku zmiana pozycji ciała (co 2 godziny, a w nocy co 4 godziny), używanie materacy i poduszek przeciwodleżynowych. Przydatne są także specjalne podkładki i kółka oraz niezbędna jest kontrola ułożenia chorego i stanu jego pościeli. Pielęgnacja skóry – skóra powinna być pod stałą kontrolą – sprawdzanie jej stanu, elastyczności, wilgotności, obecności zaczerwienień i wykwitów. Pomocne jest stosowanie mydła o pH około 5,5 , dokładne osuszanie skóry po myciu, delikatny masaż – można użyć odrobiny balsamu, oliwki, lanoliny czy wazeliny. Przydatne jest także oklepywanie ciała, mycie po każdym zabrudzeniu oraz nie korzystanie z podkładów ceratowych, foliowych lub gumowych, gdyż nie zapewniają odpowiedniej ilości powietrza.

– skóra powinna być pod stałą kontrolą – sprawdzanie jej stanu, elastyczności, wilgotności, obecności zaczerwienień i wykwitów. Pomocne jest stosowanie , dokładne osuszanie skóry po myciu, delikatny masaż – można użyć odrobiny balsamu, oliwki, lanoliny czy wazeliny. Przydatne jest także oklepywanie ciała, mycie po każdym zabrudzeniu oraz nie korzystanie z podkładów ceratowych, foliowych lub gumowych, gdyż nie zapewniają odpowiedniej ilości powietrza. Odpowiednie nawilżenie i temperatura pokojowa – warto zadbać o wietrzenie pomieszczeń.

– warto zadbać o wietrzenie pomieszczeń. Dieta – jest bardzo ważna i powinna zostać dobrana do ogólnego stanu chorego. Powinna być bogata w białka, witaminy (szczególnie A, C, B2 i E) oraz mikroelementy. Jeżeli to nie jest wystarczające, można po konsultacji z lekarzem zastosować gotowe odżywki o określonym składzie i wartości energetycznej.

– jest bardzo ważna i powinna zostać dobrana do ogólnego stanu chorego. Powinna być bogata w białka, witaminy (szczególnie A, C, B2 i E) oraz mikroelementy. Jeżeli to nie jest wystarczające, można po konsultacji z lekarzem zastosować gotowe odżywki o określonym składzie i wartości energetycznej. Ruch – jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych, należy dbać o bierne lub czynne ćwiczenia fizyczne. Wpływają one korzystnie na układ krążenia, sprawność chorego i zapobiegają przykurczom.

