Strefa intymna kobiet jest bardzo delikatna i podatna na różne czynniki zewnętrze i wewnętrzne. Antykoncepcja, ciąża, częste współżycie, antybiotykoterapia, menopauza, nieodpowiednia higiena, a nawet sposób ubierania, to wszystko może prowadzić do infekcji intymnych.

Reklama

Dlatego w trosce o samą siebie warto wprowadzić w życie pewne zasady, które pomogą nam chronić nasze zdrowie intymne i zapobiegać infekcjom.

1. Do higieny intymnej używaj specjalnych preparatów o pH zbliżonym do pH pochwy (ok.5,5). Pamiętaj, żeby w miarę często wymieniać ręczniki, którymi się wycierasz.

2. Co najmniej dwa razy dziennie myj okolice sromu, najlepiej pod prysznicem lub w bidecie. Pamiętaj, żeby mycie i osuszanie miejsc intymnych wykonywać w kierunku od przodu do tyłu, aby nie przenosić do pochwy bakterii z odbytu.

3. Zrezygnuj z używania myjek i gąbek, które długo pozostają mokre i w ten sposób rozwijają się w nich bakterie.

4. Kupując bieliznę pamiętaj o wybieraniu tej z naturalnych materiałów, tworzywa sztuczne nie przepuszczają powietrza, co niekorzystnie wpływa na naszą strefę intymną. Stringi zastąp figami. Zrezygnuj też z częstego noszenia zbyt obcisłych spodni.

5. Unikaj irygacji oraz długich i gorących kąpieli, gdyż niszczą one ochronne Lactobacillusy.

6. Zadbaj o szczególną higienę w trakcie miesiączki. Przy każdej zmianie tamponu, bądź podpaski najlepiej podmyj się, a jeśli nie masz takiej możliwości noś przy sobie chusteczki do higieny intymnej.

7. Stosuj naprzemiennie tampony i podpaski. Ograniczanie się wyłącznie do tamponów, powoduje zaburzenie ochronnej mikroflory. Jeśli już stosujesz tampony, pamiętaj o ich częstym wymienianiu.

8. Po antybiotykoterapii zastosuj kurację z probiotykami. Antybiotyki niszczą naszą naturalną florę bakteryjną, dlatego szczególnie w tym czasie powinnaś dostarczyć swojemu organizmowi dodatkową ochronę stosując sprawdzone preparaty probiotyczne (np. prOVag®, inVag®), które przywrócą naturalną równowagę organizmu i ochronią przed infekcją. Jak pokazują badania aż 50% kobiet ma problemy intymne po antybiotykoterapii, które wynikają z zaburzenia mikroflory.

9. Jeśli zauważysz pierwsze niepokojące objawy, jak na przykład swędzenie, czy pieczenie w okolicach intymnych zastosuj preparat łagodzący podrażnienia, np. prOVag żel, który natychmiastowo łagodzi podrażnienia i przywraca właściwe pH i chroni przed niekorzystnymi bakteriami i grzybami.

10. Nie zapominaj o regularnych wizytach u ginekologa i regularnych badaniach. Warto mieć pewność, że nasze zdrowie intymne jest pod odpowiednią opieką.

Polecane produkty do ochrony zdrowia intymnego:



prOVag żel - Łagodzenie podrażnień i nawilżanie

Natychmiastowe działanie i komfort intymny. Żel jest do smarowania okolic intymnych, nie do mycia. Zawiera bardzo dużą dawkę metabolitów bakterii Lactobacillus-są to mocno skoncentrowane substancje aktywne, które naturalnie niszczą bakterie i grzyby ale nie niszczą mikroflory okolic intymnych, a ją wspomagają.

Żel tworzy specjalne środowisko-mały mikrokosmos intymny, który zakwasza, przywraca równowagę i niszczy niekorzystne bakterie i grzyby).

Wyjątkowy żel do łagodzenia podrażnień, nawilżania i ochrony okolic intymnych. Miej go zawsze przy sobie, zwłaszcza w przypadku pierwszych objawów problemów intymnych. prOVag żel zapewni Ci natychmiastową ochronę i komfort intymny. Jego praktyczne opakowanie wystarczy aż na 100 aplikacji.

Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Otrzymał złoty Otis 2012 w kategorii najlepszy preparat na schorzenia ginekologiczne. Cena ok. 28 zł.

prOVag® - Długotrwała ochrona intymna

Wzmocnienie mikroflory układu pokarmowego i rozrodczego - polecany przy nawracających infekcjach, w ciąży oraz do długotrwałej ochrony w stanach zwiększonego ryzyka np. przed podróżą. Unikatowy jest mechanizm działania, czyli nie tylko odbudowa mikroflory pochwy, ale i blokada migracji chorobotwórczych patogenów z jelit do pochwy.

Doustny probiotyk prOVag® zawiera dużą dawkę dobroczynnych polskich bakterii, które wzmacniają ochronną mikroflorę zarówno układu pokarmowego jak i rozrodczego. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Produkt najlepiej dopasowany do mikroflory Polek, z pośród doustnych probiotyków ginekologicznych.

Stosuj gdy masz nawracające problemy intymne,przed zwiększonym narażeniem na nie np. podróż lub gdy chcesz wzmocnić swoją ochronę. Wystarczy kapsułka dziennie byś czuła się bezpiecznie! Cena ok. 22 zł.

inVag® - Szybkie działanie

Dopochwowy lek probiotyczny do szybkiej odbudowy mikroflory pochwy. Wyjątkowa skuteczność działania oparta jest o 3 innowacyjne szczepy, które mają wzmocnioną siłę działania i są najlepiej dopasowane do mikroflory Polek, z pośród dopochwowych probiotyków ginekologicznych. Stosuj wspomagająco przy zakażeniach pochwy (grzybica, upławy, bakteryjna vaginoza).

Reklama

Kapsułki dopochwowe twarde, 1 kapsułka zawiera nie mniej niż 109 CFU bakterii kwasu mlekowego: 25% Lactobacillus fermentum 57A, 25% Lactobacillus plantarum 57B, 50% Lactobacillus gasseri 57C. Przeciwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: IBSS BIOMED S.A.

Jeśli chcesz zasięgnąć opinii kobiet na temat prOVag® i prOVag żel wejdź TUTAJ