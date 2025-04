Od kiedy należy dbać o zęby dziecka?

Piękny i zdrowy uśmiech dziecka w dużej mierze zależy od działań ich rodziców. Wprowadzenie pewnych nawyków higienicznych oraz kilku prostych zasad już od najmłodszych lat gwarantuje zdrowy i śnieżnobiały uśmiech w przyszłości. Aktualnie coraz więcej dzieci cierpi na próchnicę butelkową. Czym ona jest? Jak jej zapobiegać?

Pierwsze ząbki pojawiają się ok. 6. miesiąca. Do tego czasu niemowlęta nie wymagają standardowego dbania o zęby i dziąsła za pomocą szczotkowania i nitkowania. Jednak każdy rodzic powinien wiedzieć, że maluchy mają szczególne potrzeby związane z higieną jamy ustnej. Najlepszym przykładem jest ich ochrona przed tzw. próchnicą butelkową.

Czym jest próchnica butelkowa?



Bezpośrednią przyczyną próchnicy butelkowej jest częsty i rozłożony w czasie kontakt z pokarmami zawierającymi dużą ilość węglowodanów, np. z mlekiem, przetworami owocowymi, kleikami czy sokami. Podczas snu dziecka, bogate w cukier płyny gromadzą się w jamie ustnej, w ostateczności doprowadzając do pojawienia się próchnicy – początkowo w przednich górnych i dolnych zębach, a z czasem na całym uzębieniu.

Na próchnicę butelkową narażone są dzieci, które jeszcze przed snem są dokarmiane słodkimi pokarmami, a w szczególności te, które są pozostawione na noc z butelką przy ustach.

Profilaktyka próchnicy butelkowej



Próchnica butelkowa to coraz poważniejszy problem wśród najmłodszych. Brak reakcji ze strony rodziców może doprowadzić do poważnych zmian, których wyleczenie będzie praktycznie niemożliwe. Co więc warto robić, by jej zapobiec?

Warto upewnić się, czy dziecko nie zasypia z butelką w ustach, która zawiera słodkie płyny. Należy wypracować u maluszka nawyk picia wody przed snem lub przyzwyczaić go do specjalnego smoczka poleconego przez stomatologa. W przypadku dziecka, które karmione jest piersią, należy po każdym karmieniu wytrzeć mu ząbki oraz dziąsła czystą i wilgotną szmatką lub kawałkiem gazy. Nie należy stosować butelki jako sposobu na uspokojenie dziecka. Należy unikać podawania dziecku butelki z słodkim napojem między posiłkami. Warto utrzymywać stały kontakt z stomatologiem dziecięcym.

