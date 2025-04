Problem zaburzeń odżywiania jest powszechny, choć ludzie są świadomi konsekwencji anoreksji czy bulimii, często lekceważą problem i uważają, że z łatwością go pokonają. Nic bardziej mylnego. Nie wystarczy zacząć prawidłowo przyjmować pokarmy ponieważ te zaburzenia, mają podłoże psychologiczne, a przekonać umysł do zmian jest zacznie trudniej. Musimy pamiętać, że nieleczone choroby wywołane zaburzeniami odżywiania przez wyniszczenie organizmu prowadzą nawet do śmierci.

Aby uchronić siebie i swoich najbliższych od ryzyka zachorowania na anoreksję, bulimię czy inne zaburzenia, wprowadźmy do swojego codziennego życia wiele zdrowych nawyków. Jedzmy regularnie o stałych porach, zaplanujmy sobie spożywanie posiłków i przestrzegajmy zasady 5 posiłków dziennie. Wprowadźmy do naszej diety wiele zdrowych produktów i wyzbądźmy się przekonania, że obiad musi być trzydaniowy, bardzo syty i kaloryczny.

Nigdy nie jedzmy w biegu, zawsze przyjmujmy pokarmy na siedząco. Wystrzegajmy się także sytuacji stresowych i reagowania na nie większymi porcjami żywieniowymi. Nie kumulujmy w sobie złych emocji, nauczmy się ich wyzbywać, chociażby przez rozmowę z bliską osobą. Dbajmy o kontakty z rodziną i przyjaciółmi, którzy są dla nas wsparciem i starajmy się unikać wydarzeń wywołujących w nas negatywne uczucia. To klucz do osiągnięcia stanu, który pozytywnie wpływa na nasze samopoczucia i oddala nas zaburzeń odżywiania.

Chrońmy także swoje dzieci, które w okresie dojrzewania są najbardziej narażone na problemy związane z anoreksją i bulimią. Szybkie rozpoznanie i profilaktyka ustrzegą nas i naszych bliskich przed tymi chorobami.

