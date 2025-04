Ruszaj się

Tak po prostu, zawsze gdy jest do tego sposobność, staraj się poruszać nogami, przejść się, pobiegać. Regularna aktywność fizyczna ma nieskończenie wiele zalet, a jedną z nich jest pobudzanie krążenia krwi. Dlatego pozwalaj mięśniom swoich nóg popracować. Nie muszą to być mordercze wysiłki. Wystarczy codzienny spacer, wejście do domu po schodach zamiast używania windy. Możesz spróbować zrobić jeden dzień w tygodniu dniem bez samochodu, a jeśli jeździsz komunikacją miejską – wysiadać przystanek wcześniej. O ruch nóg warto zadbać również w pracy. Idealne byłoby cofnięcie się do czasów szkoły podstawowej – 45 minut grzecznego siedzenia w ławce, a potem 10 minut na wybieganie się. Jednak wiadomo, że pracując, nie możemy sobie na to pozwolić. Ale wstać na 5 minut od biurka czy przejść się 10 kroków w tę i z powrotem, powinno się udać każdemu. Również w podróży warto zadbać o kilka chwil ruchu dla Twoich nóg – one to uwielbiają.

Gdy siedzisz, zadbaj o właściwą pozycję. Należy unikać zakładania nogi na nogę. Jednak wiadomo, że ten gest jest często niezbędny. Ale długotrwałe siedzenie w tej pozycji bardzo utrudnia odpływ krwi żylnej. Dlatego raczej unikaj zaplatania i podwijania nóg oraz zadbaj o wygodne krzesło. Może nawet pomyśl o specjalnych siedziskach, które są dobre nie tylko dla nóg, ale i dla kręgosłupa.

Odpowiednie ubranie i obuwie

Lepiej unikać tych części garderoby, które uciskają nogi, zwłaszcza w jednym miejscu. Skarpetki, podkolanówki czy pończochy, które zostawiają widoczny, głęboko odciśnięty ślad po ich zdjęciu nie są wskazane. Również bardzo obcisłe spodnie mogą nogom szkodzić. Co innego specjalne, uciskowe opaski i pończochy – o nich piszemy poniżej. Obuwie powinno być przede wszystkim wygodne i nie ściskać nadmierne stopy czy palców. Obcasy owszem, ale nie za wysokie – najlepiej do 5 cm.

Unikaj przegrzewania nóg

Niestety, jeśli masz skłonność żylaków, należy zrezygnować z sauny i solarium. Wysoka temperatura powoduje poszerzanie żył. Należy również ograniczyć opalanie się i gorące kąpiele oraz unikać np. depilacji gorącym woskiem.

Nogi do góry! Podczas leżenia czy odpoczynku staraj się układać nogi wyżej niż reszta ciała. Ważne jest aby łydki podparte były na całej długości, a nie tylko w jednym punkcie.

Rzuć palenie!

Kolejny powód, aby zerwać z tym nałogiem. Dym papierosowy zawiera substancje, które osłabiają i uszkadzają naczynia krwionośne.

Uważaj na hormony

Preparaty zawierające hormony płciowe – pigułki antykoncepcyjne czy hormonalna terapia zastępcza zwiększają podatność na żylaki. Jeśli zauważysz u siebie żylaki lub pajączki naczyniowe po rozpoczęciu przyjmowania hormonów, skonsultuj się z lekarzem.

Pończochy i opaski uciskowe

Są uznaną metodą zapobiegania żylakom, a także leczenia początkowych stadiów choroby żylakowej. Wspomagają działanie pompy mięśniowej nóg i wypychają krew z żył powierzchownych. Obniżają też ciśnienie krwi w układzie żylnym nóg. Dostępnych jest wiele rodzajów produktów, więc może być potrzebna fachowa pomoc przy wyborze czy zakładaniu pończoch i opasek. Zawsze powinny być one dobierane na nieobrzęknietą kończynę. W tym celu należy zrobić pomiar obwodu łydki według wyznaczonych przez producenta wskazówek rano, zaraz po wstaniu z łóżka.

