Nowe badania zidentyfikowały dotąd nieznany mechanizm rozpoznawania DNA, który odgrywa rolę w natywnej odpowiedzi immunologicznej wobec zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum). Badanie dostarczyło nowych informacji, jak system odpornościowy wykrywa malarię.

Malaria to najczęściej występująca choroba zakaźna. Dotychczasowe badania wykazały, że receptor Toll-like (TLR) białek gospodarza ma zdolność wykrywania drobnoustrojów patogennych, takich jak P. falciparum. Z założenia TLR mają wykrywać regiony DNA patogenu, które zawierają ciągi zasad cytozyny oraz guaniny, w efekcie regulując syntezę interferonu typu I. W DNA P. falciparum przeważają zasady adeninowe (A) i tyminowe (T), dlatego do tej pory nieznany był mechanizm rozpoznawania DNA zarodźca sierpowatego.

Naukowcy wiedzieli, że receptor TLR9 odgrywa rolę w regulacji syntezy interferonu typu I, w czasie malarii u ludzi, i u myszy. Niezwykle wysoka zawartość zasad adeninowych i tyminowych w DNA P. falciparum skłoniła naukowców do zbadania, czy DNA zarodźca nie uruchamia mechanizmów rozpoznawania DNA niezależnych od receptora TLR9. Doktor Douglas T. Golenbock wraz z współpracownikami z Uniwersytetu Massachusetts odkryli, że regiony DNA bogate w sekwencje AT silnie indukują syntezę interferonu typu I, niezależnie od receptora TLR9. Naukowcy wykazali, że w rozpoznawaniu tych regionów bierze udział nieznany receptor, który łączy się z białkami biorącymi udział w syntezie interferonu typu I.

”Rozpoznawanie regionów DNA i synteza interferonu typu I dopiero zaczynają nabierać znaczenia w walce z chorobami zakaźnymi” - podsumowała doktor Kate Fitzgerald.

