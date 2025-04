Jakie są rodzaje krwotoków?

Krwotoki dzielimy na żylne, tętnicze i miąższowe. W przypadku krwawienia z żył, krew wypływa ciągłym, ciemnoczerwonym strumieniem . Jeśli zraniona żyła łączy się z raną powłok szerokim kanałem to krwawienie może być długotrwałe i obfite z uwagi na współistniejące krwawienie z powłok. W przypadku urazu małych naczyń żylnych zazwyczaj dochodzi do samoistnego zatrzymania krwawienia czemu sprzyja zapadanie się ścian żyły, krzepnięcie krwi i zamknięcie skrzepami kanału rany.

W przypadku uszkodzenia tętnic krew wypływa z rany falami. Krew tętnicza zawiera tlen, który nadaje jej barwę jasnoczerwoną.

Krwawienie miąższowe powstaje w wyniku uszkodzenia większej liczby naczyń włosowatych, zdarcia i oddzielenia się skóry, uszkodzenia mięśni lub zranienia narządów miąższowych. W krwawieniach miąższowych krew spływa z całej uszkodzonej powierzchni.

Jak prawidłowo zaopatrzyć krwawiącą ranę?

Podstawę pierwszej pomocy w przypadku krwawień zewnętrznych stanowi możliwie szybkie i możliwie jałowe zatrzymanie krwawienia poprzez miejscowe uciśnięcie rany oraz zastosowanie jałowego opatrunku uciskowego. Jeżeli opatrunek przemaka należy dołożyć kolejną warstwę gazy lub innego materiału.

Po przetransportowaniu chorego do szpitala podstawowym zadaniem jest zwalczanie wstrząsu poprzez uzupełnianie ubytku krwi. Należy zdawać sobie sprawę, iż przetaczanie płynów oraz w razie potrzeby krwi służy nie tylko ratowaniu życia pacjenta, ale także poprawia ukrwienie kończyny. Kolejnym etapem postępowania jest chirurgiczne opracowanie rany z zachowaniem hemostazy poprzez wykonanie operacji naprawczych naczyń, podwiązanie naczyń lub w ostateczności amputację.

Do czego może prowadzić utrata krwi?

Groźne dla zdrowia i życia objawy związane z krwotokiem zależą od objętości utraconej krwi. Objętość krwi krążącej u dorosłego człowieka wynosi około 7-8% masy ciała, zatem u dorosłej osoby wynosi około 5-6 litrów. Utrata krwi nie przekraczająca 10% (około 500ml) zazwyczaj nie powoduje poważnych skutków i zostaje szybko wyrównana przez organizm. Większa utrata - w przedziale 10-25% uruchamia reakcję neurohormonalną wiążąc się ze zużyciem energii na procesy odbudowy składników krwi. Krwotok stanowiący powyżej 25% masy ciała przekracza zdolności kompensacyjne ustroju i prowadzi do rozwinięcia się objawów wstrząsu krwotocznego, a co za tym idzie niedotlenienia tkanek i narządów. Utrata ponad 50% krwi zazwyczaj szybko prowadzi do śmierci, jeśli nie zostanie włączone odpowiednie postępowanie lecznicze.

